"Кайрат" начал выступление в OLIMPBET-Чемпионате Казахстана сезона-2021 с непростой победы над "Жетысу". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какой антураж сопровождал игру на Центральном стадионе в Алматы.

Алматинский клуб на текущей неделе начали продажу билетов, но в итоге, рассчитывать на поддержку болельщиков команде не пришлось - город находился в "желтой зоне" по темпам распространения коронавируса, а с 10 марта переместился в "красную". В мегаполисе вступили в силу очередные ограничения на работу объектов торговли и общественного транспорта, а проведение спортивных мероприятий было разрешено, но без зрителей.

Кстати, зрителям, которые собрались бы за пределами арены, не суждено было увидеть матч - входные ворота были плотно прикрыты.

Да и погода, не располагала. Алматы в день игры окутал плотный туман.

Впрочем, по санитарному протоколу представители СМИ, не относящиеся к зрителям, были допущены на стадион. Последний раз журналисты в режиме оффлайн освещали игру "Кайрата" почти год назад - 11 марта 2020 года, когда "желто-черные" разгромили "Окжетпес" (5:0). Ряд требований к представителям СМИ остался таким же, как и на матчах сборной Казахстана в Лиге наций: отдельный вход и выход со стадиона, рассадка с учетом социальной дистанции, отсутствие послематчевых пресс-конференций и комментариев игроков в микст-зоне.

Предматчевые церемонии, такие как построение команд, рукопожатия капитанов и исполнение государственного гимна также отменены. Оно и понятно, сейчас не до традиций.

Сам матч без зрителей, по антуражу, получился в духе товарищеской игры. Хотя, на самом поле было жарковато, а удаление защитника хозяев Дениса Полякова и довольно нервная победа "Кайрата" это подтверждают. Напомним, что во втором тайме алматинцы забила два гола в меньшинстве с разницей в три минуты и удержали победный счет.

Следующий матч в Алматы "Кайрат" проведет против "Тараза". Эта игра состоится 5 апреля. Для того, чтобы клуб получил разрешение на допуск болельщиков на стадион от местных властей, город должен семь дней находится в "зеленой зоне".

Напомним, алматинцы стали чемпионами сезона-2020. Они выиграли трофей спустя 16 лет.

Фото: Алишер Абдулин/Vesti.kz© (1,2,4,6), ФК "Кайрат"© (3,5)