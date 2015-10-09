Страдающий бомбардир и молчащий Мозес: как "Кайсар" проваливается в КПЛ и кто виноват?

На старте сезона казахстанской премьер-лиги (КПЛ) продолжается разочарование от игры "Тобола", но ведь не оправдывает надежд и кызылординский "Кайсар", который многие считали "тёмной лошадкой" перед началом чемпионата. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о провальных показателях команды Андрея Ферапонтова.

В заключительном матче шестого тура в воскресенье "Кайсар" на своём поле принимал соперников из "Алтая". Обе команды до этого в КПЛ-2026 не выигрывали, и, кажется, в Кызылорде все ждали долгожданного успеха своей команды. Однако всё завершилось ничьей - 1:1.

Девять месяцев без побед в КПЛ

В этом сезоне волки ещё ни разу не выигрывали в чемпионате - четыре раза сыграли вничью и дважды проиграли. Но серия без побед в премьер-лиге началась ещё задолго до наступления 2026 года.

Последние месяцы 2025-го "Кайсару" тоже не удавалось выиграть. Но в то время, как вы помните, они играли только казахстанцами, без единого легионера, поэтому и ожидания от их игры были скромнее.

Всего у кызылординцев 14 матчей без побед в КПЛ - девять ничьих и пять поражений. Последняя победа случилась 26 июля 2025 года в матче с "Кызыл-Жаром" (1:0).

Новая "Кайсар Арена" не приносит радости

Вернее, радость есть - но она явно не в результатах команды. Подопечные Ферапонтова сыграли четыре домашних матча в шести стартовых турах, но не одержали ни одной победы. С другой стороны, команда там пока и не проигрывала.

Все четыре матча "Кайсара" на новом стадионе завершились вничью - они делали очки с "Женисом" (1:1), "Астаной" (0:0), "Кызыл-Жаром" (0:0) и "Алтаем" (1:1).

Следующий шанс исправить домашнюю статистику будет 2 мая, когда команда сыграет с "Жетысу" в рамках восьмого тура. А если говорить не только про КПЛ, то в Кубке Казахстана 29 апреля состоится домашняя встреча 1/8 финала с "Кайратом".

Худшая атака, а забивает только травмированный защитник

Два гола после шести туров - результат ужасающий. Такая же статистика только у замыкающего турнирную таблицу актауского "Каспия". Когда в "Кайсар" пришли частные инвестиции, легионеры и даже звёзды, казалось, что всё наладится, и теперь кызылординцы будут решать большие задачи. Но эти мысли были поспешными, так как проблем у "Кайсара" достаточно много.

Оба гола в этом сезоне "Кайсар" забил благодаря крайнему защитнику Адилету Кенесбеку. Он забил в первом туре "Женису", а затем в шестом туре "Алтаю". В третьем туре он получил травму, из-за которой пропустил несколько матчей. Вчера он вернулся на поле, забил гол, а на исходе часа игры вновь получил травму и был заменён...

Кстати, ассистировал Кенесбеку в обоих случаях сербский хавбек Никола Цуцкич. Другие футболисты в КПЛ проявить себя с точки зрения результативных действий пока не могут.

Где же звёздный Мозес и где другие легионеры?

35-летнему Виктору Мозесу тяжеловато адаптироваться в новом чемпионате. Он старается быть лидером на поле, но пока внутри игры "Кайсара" много пробелов, и восполнить их одним опытным игроком не представляется возможным.

Не особо проявляет себя и другой известный нигериец с опытом игры в топ-5 лигах Европы - нападающий Имо Эзекиль. У него, как и у Мозеса, нет голевых действий. У экс-вингера молодёжной сборной Чили Томаса Джонса 300 минут в КПЛ-2026 и такой же ноль в статистике.

Подписанный несколько недель назад центрхав из Бразилии Микейас ещё ни разу не был в заявке на матч - болельщики до сих пор не понимают, почему его нет. А голкипер из Словакии Адам Ковач играл только в Кубке Казахстана. Составит ли он конкуренцию капитану Нурымжану Салайдину? Скорее всего, нет, тем более Салайдин достаточно надёжен. Но зачем тогда нужен был легионер на вратарскую позицию? Неясно.

Пока "Кайсар" точно не оправдывает возложенные надежды футбольной общественности. Перед стартом сезона были даже мнения, что волкам будет по силам побороться за топ-5. Но после шести туров, а это, на минуточку, пятая часть всего первенства, "Кайсар" идёт в четвёрке аутсайдеров с четырьмя очками.

В следующем туре, 25 апреля, "Кайсар" в гостях сыграет с кокшетауским "Окжетпесом", который, напротив, стартовал в сезоне намного увереннее, чем предполагали казахстанские любители футбола.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!