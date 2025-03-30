Столичный клуб оставили без победы в матче КПЛ-2025

Новичок КПЛ-2025 "Улытау" и столичный "Женис" сыграли вничью в матче третьего тура Премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча Жезказгане завершилась со счетом 1:1.

Гости первыми вышли вперед на 17-й минуте после гола македонского форварда Эрдона Дачи.

Хозяевам поля в дебюте второго тайма удалось отыграться. На 48-й минуте точным ударом с пенальти отличился нападающий из Молдовы Николай Солодовников.

Отметим, что "Женис" забил первый гол в КПЛ-2025 и в третий раз в трех матчах сыграл вничью.

У "Улытау" вторая ничья и одно поражение.



