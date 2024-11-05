Известный в прошлом чешский футболист Иржи Ярошик возглавил карагандинский "Шахтер", передает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Сегодня, 5 ноября, он был представлен в качестве нового тренера команды.

Ярошик известен своими выступлениями в составах "Спарты" (Прага), российского ЦСКА, шотландского "Селтика" и лондонского "Челси". С каждой из команд он становился чемпионом страны.

В качестве тренера работал в "Спарте", "Словане", "Теплице" и российском "Оренбурге".

Отметим, что "Шахтер" досрочно вылетел из КПЛ. Такое с командой произошло впервые в истории.