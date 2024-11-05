КПЛ
Сегодня 15:14

Ставший с "Челси" чемпионом Англии футболист перешел в казахстанский клуб

©ФК "Оренбург"

Известный в прошлом чешский футболист Иржи Ярошик возглавил карагандинский "Шахтер", передает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Сегодня, 5 ноября, он был представлен в качестве нового тренера команды.

Ярошик известен своими выступлениями в составах "Спарты" (Прага), российского ЦСКА, шотландского "Селтика" и лондонского "Челси". С каждой из команд он становился чемпионом страны.

В качестве тренера работал в "Спарте", "Словане", "Теплице" и российском "Оренбурге".

Отметим, что "Шахтер" досрочно вылетел из КПЛ. Такое с командой произошло впервые в истории.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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