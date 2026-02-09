Стало известно расписание первых трех туров КПЛ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Процедура составления календаря прошла в дистанционном формате при участии руководителей КФФ и представителей клубов элитного дивизиона. Составление календаря состоялось при помощи искусственного интеллекта.

Так, чемпион Казахстана алматинский "Кайрат" начнет защиту титула гостевым матчем против новичка КПЛ "Алтая". Вице-чемпион страны "Астана" в первом туре сыграет дома с "Жетысу". Наделавшие много шума на трансфрном рынке в межсезонье кызылординский "Кайсар" и "Актобе" в первом туре проведут домашние матчи против "Тобола" и "Жениса" соответсвенно.

Календарь первых трех туров Премьер-лиги 2026:

Первый тур

"Актобе" - "Тобыл"

"Алтай" - "Кайрат"

"Астана" - "Жетысу"

"Атырау" - "Улытау"

"Кайсар" - "Женис"

"Кызылжар" - "Каспий"

"Окжетпес" - "Елимай"

"Ордабасы" - "Ertis"

Второй тур

"Каспий" - "Окжетпес"

"Елимай" - "Алтай"

"Ertis" - "Атырау"

"Кайрат" - "Актобе"

"Кайсар" - "Астана"

"Тобыл" - "Жетысу"

"Улытау" - "Кызылжар"

"Женис" - "Ордабасы"

Третий тур

"Актобе" - "Елимай"

"Алтай" - "Каспий"

"Астана" - "Тобыл"

"Атырау" - "Женис"

"Кызылжар" - "Ertis"

"Окжетпес" - "Улытау"

"Ордабасы" - "Кайсар"

"Жетысу" - "Кайрат"

Сообщается, что полный календарь КПЛ-2026 станет доступен после официального утверждения Исполнительным комитетом КФФ.