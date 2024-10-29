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Стало известно, сколько миллиардов тенге выделено "Актобе"

©ФК "Актобе"

Telegram-канал HALYQSTAN рассказал, какими средствами располагает футбольный клуб "Актобе", сообщают Vesti.kz.

Источник привел цитату главы государства Касым-Жомарта Токаева об урезании бюджетов профессиональных спортклубов. Тогда в Послании народу Казахстана отметил: в условиях дефицита средств нужно пересмотреть определенные расходы.

"Нужно обратить внимание на спортивный потенциал подрастающего поколения. В условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет. Миллиарды из бюджета государственных и квазигосударственных компаний расходуются неэффективно. Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и детям", - заявил тогда глава государства.

Сразу после этого футбольные клубы в стране затянули пояса и старались придерживаться установленного лимита в 1,2 миллиарда тенге.

ФК "Актобе" не стал исключением. По крайней мере, в 2022 году на подготовку команд основного и молодежного составов, а также их участие в чемпионатах, первенствах и кубках РК, а также международных соревнованиях ушло 1,2 млрд. тг. Такая же сумма была потрачена и в 2023 году. И это, не считая расходы на мини-футбол и детско-юношеский футбол, включая женские команды. Там статья расходов за 2 года составила 600 млн. тг.

А в этом власти региона решили поясок ослабить. Сайт госзакупок показывает, что еще в начале года ФК "Актобе" выиграл услугу "по подготовке команды основного состава и команды молодежного состава по футболу, и их участия в республиканских и международных спортивных соревнованиях от имени Актюбинской области".

На это клубу выделили 2,8 млрд. тг. Сроки исполнения – до 31 декабря 2024 года. Соответствующий договор подписали руководитель управления физкультуры и спорта Актюбинской области Гончаров Е.В. и председатель правления АО "ФК "Актобе" Шайхы А.Е. Оба они, кстати, уже бывшие – один уволился месяц назад, еще раньше в отношении второго антикор начал следствие.

На женский и на детско-юношеский бюджет выделил 400 миллионов. Еще 1,3 миллиарда получил мини-футбол, но на эти деньги ему жить до конца 2026 года.

Но и это еще не все – сейчас объявлены госзакупки "по подготовке команды основного состава и участие во всех чемпионатах, проводимых в стране сезона 2024 года согласно календаря игр Казахстанской Федерации футбола". Сумма лота 312,5 млн. тг.

На детско-юношеский футбол бюджет готов выложить еще 187 млн. тг.

Интересно, что освоить такую мелочь потенциальный победитель (а его определят в ноябре) должен до 31 декабря 2024 года.

А теперь вопрос – а сколько игр осталось провести в первенстве страны? И что там с президентским лимитом? - пишет источник.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
2 Астана 21 12 4 5 31-16 40
3 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 21 8 8 5 24-16 32
8 Кайсар 22 8 7 7 24-23 31
9 Кызылжар 22 6 5 11 22-24 23
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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