Telegram-канал HALYQSTAN рассказал, какими средствами располагает футбольный клуб "Актобе", сообщают Vesti.kz.

Источник привел цитату главы государства Касым-Жомарта Токаева об урезании бюджетов профессиональных спортклубов. Тогда в Послании народу Казахстана отметил: в условиях дефицита средств нужно пересмотреть определенные расходы.

"Нужно обратить внимание на спортивный потенциал подрастающего поколения. В условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет. Миллиарды из бюджета государственных и квазигосударственных компаний расходуются неэффективно. Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и детям", - заявил тогда глава государства.

Сразу после этого футбольные клубы в стране затянули пояса и старались придерживаться установленного лимита в 1,2 миллиарда тенге.

ФК "Актобе" не стал исключением. По крайней мере, в 2022 году на подготовку команд основного и молодежного составов, а также их участие в чемпионатах, первенствах и кубках РК, а также международных соревнованиях ушло 1,2 млрд. тг. Такая же сумма была потрачена и в 2023 году. И это, не считая расходы на мини-футбол и детско-юношеский футбол, включая женские команды. Там статья расходов за 2 года составила 600 млн. тг.

А в этом власти региона решили поясок ослабить. Сайт госзакупок показывает, что еще в начале года ФК "Актобе" выиграл услугу "по подготовке команды основного состава и команды молодежного состава по футболу, и их участия в республиканских и международных спортивных соревнованиях от имени Актюбинской области".

На это клубу выделили 2,8 млрд. тг. Сроки исполнения – до 31 декабря 2024 года. Соответствующий договор подписали руководитель управления физкультуры и спорта Актюбинской области Гончаров Е.В. и председатель правления АО "ФК "Актобе" Шайхы А.Е. Оба они, кстати, уже бывшие – один уволился месяц назад, еще раньше в отношении второго антикор начал следствие.