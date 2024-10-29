Стало известно, сколько миллиардов тенге выделено "Актобе"
Telegram-канал HALYQSTAN рассказал, какими средствами располагает футбольный клуб "Актобе", сообщают Vesti.kz.
Telegram-канал HALYQSTAN рассказал, какими средствами располагает футбольный клуб "Актобе", сообщают Vesti.kz.
Источник привел цитату главы государства Касым-Жомарта Токаева об урезании бюджетов профессиональных спортклубов. Тогда в Послании народу Казахстана отметил: в условиях дефицита средств нужно пересмотреть определенные расходы.
"Нужно обратить внимание на спортивный потенциал подрастающего поколения. В условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет. Миллиарды из бюджета государственных и квазигосударственных компаний расходуются неэффективно. Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и детям", - заявил тогда глава государства.
Сразу после этого футбольные клубы в стране затянули пояса и старались придерживаться установленного лимита в 1,2 миллиарда тенге.
ФК "Актобе" не стал исключением. По крайней мере, в 2022 году на подготовку команд основного и молодежного составов, а также их участие в чемпионатах, первенствах и кубках РК, а также международных соревнованиях ушло 1,2 млрд. тг. Такая же сумма была потрачена и в 2023 году. И это, не считая расходы на мини-футбол и детско-юношеский футбол, включая женские команды. Там статья расходов за 2 года составила 600 млн. тг.
А в этом власти региона решили поясок ослабить. Сайт госзакупок показывает, что еще в начале года ФК "Актобе" выиграл услугу "по подготовке команды основного состава и команды молодежного состава по футболу, и их участия в республиканских и международных спортивных соревнованиях от имени Актюбинской области".
На это клубу выделили 2,8 млрд. тг. Сроки исполнения – до 31 декабря 2024 года. Соответствующий договор подписали руководитель управления физкультуры и спорта Актюбинской области Гончаров Е.В. и председатель правления АО "ФК "Актобе" Шайхы А.Е. Оба они, кстати, уже бывшие – один уволился месяц назад, еще раньше в отношении второго антикор начал следствие.
На женский и на детско-юношеский бюджет выделил 400 миллионов. Еще 1,3 миллиарда получил мини-футбол, но на эти деньги ему жить до конца 2026 года.
Но и это еще не все – сейчас объявлены госзакупки "по подготовке команды основного состава и участие во всех чемпионатах, проводимых в стране сезона 2024 года согласно календаря игр Казахстанской Федерации футбола". Сумма лота 312,5 млн. тг.
На детско-юношеский футбол бюджет готов выложить еще 187 млн. тг.
Интересно, что освоить такую мелочь потенциальный победитель (а его определят в ноябре) должен до 31 декабря 2024 года.
А теперь вопрос – а сколько игр осталось провести в первенстве страны? И что там с президентским лимитом? - пишет источник.
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