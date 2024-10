Миллионы упущены: какую сумму потерял Винисиус, оставшись без "Золотого мяча"

Бразильский вингер, считавшийся одним из главных претендентов на престижную награду "Золотой мяч", рискует лишиться значительных доходов из-за итогов конкурса, передают Vesti.kz.

По информации La SER, контракт Винисиуса с мадридским "Реалом" включает бонус в 1 миллион евро, предусмотренный в случае его победы в "Золотом мяче".

Помимо этого, победа могла бы принести Винисиусу дополнительные доходы от рекламных контрактов и, вероятно, повысить его зарплату в клубе, где он уже является одним из самых высокооплачиваемых игроков.

На данный момент рыночная стоимость Винисиуса оценивается в 200 миллионов евро по данным Transfermarkt.

