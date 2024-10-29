Миллионы упущены: какую сумму потерял Винисиус, оставшись без "Золотого мяча"

Бразильский вингер, считавшийся одним из главных претендентов на престижную награду "Золотой мяч", рискует лишиться значительных доходов из-за итогов конкурса, передают Vesti.kz.

По информации La SER, контракт Винисиуса с мадридским "Реалом" включает бонус в 1 миллион евро, предусмотренный в случае его победы в "Золотом мяче".

Помимо этого, победа могла бы принести Винисиусу дополнительные доходы от рекламных контрактов и, вероятно, повысить его зарплату в клубе, где он уже является одним из самых высокооплачиваемых игроков.

На данный момент рыночная стоимость Винисиуса оценивается в 200 миллионов евро по данным Transfermarkt.

Обладатель "Золотого мяча"-2024 повторил достижение Роналду и вошел в историю

Vinicius Junior's Real Madrid contract also includes a bonus of €1m in case he wins the Ballon d'Or.



— @La_SER pic.twitter.com/zkhnskr7yP — Madrid Universal (@MadridUniversal) October 28, 2024

Винисиус провел выдающийся сезон в составе "Реала", бразилец успел записать на свой счетгола иголевую передачу.

Особенно ярко форвард проявил себя в больших матчах, не раз выходя на первый план в играх против сильных соперников, где его важные голы становились решающими.

Стало известно, почему "Золотой мяч" выиграл Родри, а не Винисиус

Сам Винисиус и его команда убеждены, что результаты конкурса были подвержены влиянию со стороны определенных интересов УЕФА, что оставило бразильского форварда вне числа основных претендентов на награду.

Однако, несмотря на разочарование от итогов конкурса, Винисиус пообещал доказать футбольному миру, что он — лучший игрок, и намерен выйти на новый уровень в ближайшие сезоны.

"Если понадобится, я сделаю это еще десять раз. Они не готовы", — написал бразилец после объявления Родри лауреатом премии "Золотой мяч".

Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. — Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

Напомним, что обладателем "Золотого мяча" по итогам сезона-2023/24 стал полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.