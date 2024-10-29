Обладатель "Золотого мяча"-2024 повторил достижение Роналду и вошел в историю

Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании по футболу Родри стал обладателем "Золотого мяча" по итогам сезона-2023/24, сообщают Vesti.kz. Об этом было объявлено на торжественной церемонии, которая прошла накануне в парижском театре Шатле (Франция).

Таким образом, Родри стал первым игроком английской премьер-лиги (АПЛ) с 2000-х, который стал обладателем "Золотого мяча".

До этого дня последним футболистом, получившим награду за время выступления в АПЛ, был Криштиану Роналду. Португалец, представлявший "Манчестер Юнайтед", выиграл награду в 2008 году. До него побеждал Майкл Оуэн (2001), остальные победы футболистов из английских команд были в 1960-х и ранее.

Кроме того, Родри стал первым футболистом в истории "Манчестер Сити", который был удостоен "Золотого мяча".

Также Родри - первый испанец, выигравший "Золотой мяч" со времен Луиса Суареса Мирамонтеса (в "Барселоне" в 1960 году). До них "Золотой мяч" среди испанцев выигрывал Альфредо Ди Стефано в "Реале" – в 1957 и 1959 годах.

Напомним, что рекордсменом по числу "Золотых мячей" является Лионель Месси - у аргентинца их восемь. У его ближайшего преследователя - Роналду пять "ЗМ".

"Суперзолотой мяч": что это за награда, которой нет ни у Месси, ни у Роналду