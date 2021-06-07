Стало известно, сколько денег получил один из лидеров КПЛ для участия в еврокубках

Футбольному клубу "Тобол" выделили дополнительные средства для участия в еврокубках. Об этом сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

Костанайцы финишировали на втором месте в прошлом сезоне КПЛ и завоевали путевку во второй квалификационный раунд Лиги конференций - новый турнир УЕФА, где также от Казахстана выступят "Астана" и "Шахтер".

Напомним, что в текущем чемпионате страны "Тобол" идет на втором месте, набрав 31 балл в 14 матчах. Следующую игру команда проведет на выезде с "Астаной" 13 июня.

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