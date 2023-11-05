Телеграм-канал "Серый CARDINAL" раскрыл сумму бюджета семейского "Елимая" на предстоящий сезон казахстанской Премьер-Лиги-2024, сообщает Vesti.kz.

"По имеющейся информации бюджет "Елимая" на сезон-2024 будет составлять что-то в районе 3 миллиардов тенге. Этих денег должно хватить, если не биться за чемпионство, то по крайней мере вести борьбу за еврокубковые места", - пишет источник.

Ранее появилась информация, что главным тренером "Елимая" в новом сезоне будет Карпович. Специалист перешел из "Актобе", с которым выиграл серебро и бронзу ЧРК.