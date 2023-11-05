Стало известно сколько денег будет у Карповича в "Елимае"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 14:32
©ФК "Актобе"

Телеграм-канал "Серый CARDINAL" раскрыл сумму бюджета семейского "Елимая" на предстоящий сезон казахстанской Премьер-Лиги-2024, сообщает Vesti.kz.

"По имеющейся информации бюджет "Елимая" на сезон-2024 будет составлять что-то в районе 3 миллиардов тенге. Этих денег должно хватить, если не биться за чемпионство, то по крайней мере вести борьбу за еврокубковые места", - пишет источник.

Ранее появилась информация, что главным тренером "Елимая" в новом сезоне будет Карпович. Специалист перешел из "Актобе", с которым выиграл серебро и бронзу ЧРК.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Карпович Андрей Елимай ФК КПЛ
Новости
Сегодня , 14:32
КПЛ
Стало известно сколько денег будет у Карповича в "Елимае"
Сегодня , 11:25
КПЛ
Андрей Карпович получил новый клуб после ухода из "Актобе"
Вчера , 22:32
КПЛ
Андрей Карпович попрощался с "Актобе"
Вчера , 08:30
КПЛ
"Честные люди никогда не нравятся". Смаков неожиданно отреагировал на уход из "Елимая"
3 ноября, 17:41
КПЛ
Минус Самородов, Кенесов и главные легионеры? "Актобе" может потерять большую часть состава
3 ноября, 12:59
КПЛ
Долгожданное дерби! "Астана" - "Женис" в КПЛ - это круто, но есть большое "но"
2 ноября, 20:00
КПЛ
"Елимай" решил судьбу Смакова: тренер отреагировал
2 ноября, 19:44
КПЛ
Слуцкий сделал заявление о назначении в "Актобе"
2 ноября, 16:50
КПЛ
Новичок КПЛ-2024 "выгнал" Смакова ради Карповича
2 ноября, 15:46
КПЛ
Назван новый клуб Андрея Карповича
© 2008 - 2023 ТОО «EML»