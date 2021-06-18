Стало известно, где мог оказаться Бабаян до перехода в ЦСКА

Известный казахстанский тренер Григорий Бабаян вошел в структуру московского ЦСКА и будет контролировать тренировочный процесс в одном из самых топовых клубов РПЛ. При этом он мог оказаться в других командах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным Sputnik Казахстан, Бабаяном интересовались в Венгрии, а именно "Ференцварош", который был доволен сотрудничеством с другим тренером из СНГ - украинцем Сергеем Ребровым. Правда, этот интерес не был конкретным.

Также зимой Бабаяна рассматривали в качестве потенциального главного тренера сборной Казахстана, однако, видимо, аким Костанайской области не отпустил наставника "Тобола". При этом не исключается, что в будущем он все же встанет у руля национальной команды.

Напомним, что Бабаян в разгар сезона покинул костанайский "Тобол", с которым вел чемпионскую борьбу в КПЛ. В ЦСКА 41-летний специалист будет ассистентом у Алексея Березуцкого, который назначен исполняющим обязанности главного тренера. На данный момент "армейцы" готовятся к новому сезону в Австрии.

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