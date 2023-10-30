42-летний казахстанец Андрей Карпович покинет пост главного тренера "Актобе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.
Карпович возглавил "красно-белых" в мае 2022 года, подписав контракт по схеме "1+1".
Под его руководством актюбинский клуб во всех турнирах провел 53 матча, в которых одержал 27 побед при 17 ничейных исходах и девяти поражениях.
В прошлом сезоне "Актобе" с ним выиграл серебро национального чемпионата, а в этом - бронзу.
В его тренерской карьере также были петропавловский "Кызыл-Жар" и кокшетауский "Окжетпес".