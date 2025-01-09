Стало известно будущее футболиста сборной Казахстана

Шымкентский "Ордабасы" объявил о продлении контракта с футболистом сборной Казахстана Султанбеком Астановым, передают Vesti.kz.

При этом детали нового соглашения не разглашаются.

В минувшем сезоне он провел 21 матч за "Ордабасы" во всех турнирах, результативными действиями не отметился.



25-летний Астанов футбольную карьеру начал в составе алматинского "Кайрата" в 2019 году. В 2021-м он был арендован "Ордабасы", а через два года перешел в шымкентский клуб в статусе свободного агента.

С 2021-го вызывается в сборную Казахстана, также играл за национальные команды до 17, 19 и 21 года.