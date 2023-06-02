Стали известны сроки возвращения Исламхана в строй

Полузащитник "Ордабасы" и сборной Казахстана Бауыржан Исламхан вернется на поле во втором круге чемпионата, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.
В настоящее время он постепенно приступает к тренировочному процессу и избегает лишней нагрузки. Медицинский персонал прилагает все усилия, чтобы в ближайшее время Исламхан смог снова вернуться на поле и избежать повторной травмы.
Ранее существовала вероятность того, что полузащитнику понадобится хирургическое вмешательство, однако благодаря профессионализму врачей операция была избежана.
Исламхан получил травму несколько туров назад в гостевом матче против "Кайрата". В связи с этим один из ведущих игроков национальной команды Казахстана пропустит два ближайших отборочных матча на Евро-2024.