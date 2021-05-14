Стали известны подробности контракта футболиста "Астаны" с испанским клубом

Защитник "Астаны" и сборной Армении по футболу Вараздат Ароян в скором времени должен заключить соглашение с испанским клубом "Кадис", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным Eldesmarque.com, контракт будет подписан на три года, тогда как о трансфере "Кадис" объявит в ближайшее время. Также в Испании отмечают, что Арояну вполне по силам укрепить оборонительную линию команды.

За два тура до завершения чемпионата Испании "Кадис", набрав 43 очка, занимает 12-е место из 20. В 37-м туре, 16 мая, команда Альваро Сервера дома примет "Эльче".

Напомним, 28-летний Ароян перешел в "Астану" в феврале этого года. В составе столичного клуба он сыграл десять матчей и отметился одной голевой передачей. Контракт игрока с северянами рассчитывался до конца 2021-го.

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