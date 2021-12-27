Стала известна зарплата вратаря зарубежной сборной в случае перехода в клуб КПЛ

"Актобе" заинтересован в приглашении вратаря "Карабаха" и сборной Азербайджана по футболу Эмиля Балаева, который, со своей стороны, также готов вернуться в чемпионат Казахстана, где в сезоне 2019 года защищал цвета "Тобола", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Однако, как передает Sportinfo.az, его возвращение в КПЛ может не состояться, так как основной голкипер "Карабаха" Шахрудин Махаммадалиев выбыл из строя на долгий срок из-за травмы. При этом в клубе не исключают вероятный уход Балаева из-за того, что он получал мало игрового времени.

В то же время "Актобе" не гарантирует Балаеву роль первого номера, тогда как предлагаемые финансовые условия "красно-белых" несколько ниже, чем в "Карабахе" - не более 100 тысяч долларов в год.

У "Актобе" нет другого выбора, кроме как дождаться завершения контракта Балаева летом следующего года или выкупить его прямо сейчас. Многое будет зависеть и от позиции самого вратаря.

Напомним, что "Актобе" завершил сезон 2021 года в КПЛ на шестом месте, тогда как "Карабах" соперничал с "Кайратом" на групповом этапе Лиги конференций и со второго места в квартете H вышел в плей-офф турнира. Алматинцы, в свою очередь, стали только четвертыми.