Сегодня 17:49

Стала известна сумма трансфера игрока "Кайрата" в зарубежный клуб

Лука Гадрани. ©ФК "Кайрат"

Стало известно, за сколько алматинский "Кайрат" продал грузинского защитника Лука Гадрани в иерусалимский "Бейтар", передают Vesti.kz.

Согласно данным Transfermarkt, Гадрани подписал контракт с новым клубом до 30 июня 2027 года, а сумма сделки составила 100 тысяч евро (около 62,8 миллиона тенге).

Ранее "Кайрат" сообщил, что достиг соглашения с "Бейтаром" о досрочном трансфере Гадрани.

В Казахстане Гадрани защищал цвета "Тараза" и "Актобе", а к "Кайрату" присоединился в начале 2024 года. За это время сыграл за алматинский клуб 21 матч, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Ещё он выступал за латвийскую "Валмиеру", иранский "Шахин", грузинские "Рустави" и "Спартак-Цхинвали".

На данный момент "Бейтар" занимает четвёртое место в таблице чемпионата Израиля, набрав 4 очка после двух матчей.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 20 13 5 2 37-18 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 22 9 5 8 30-28 32
7 Женис 21 7 10 4 26-19 31
8 Ордабасы 21 7 7 7 25-21 28
9 Кызылжар 22 4 9 9 21-29 21
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 21 4 5 12 13-31 17
13 Туран 22 4 3 15 15-41 15
14 Атырау 22 2 6 14 13-40 12

