Стали известны детали трансфера защитника алматинского "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Яна Вороговского в бельгийский "Моленбек", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Накануне "Кайрат" объявил об уходе 25-летнего Вороговского. "Моленбек", в составе которого игрок провел последние полгода в аренде, активировал опцию выкупа.
По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 250 тысяч евро. При этом трансферная стоимость игрока составляет 600 тысяч евро.
Новый контракт Вороговского с "Моленбеком" рассчитан до июня 2024 года. Напомним, казахстанец перешел в бельгийский клуб в январе. За это время он провел 12 матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Откровенно поговорили с Ильей Ильиным: