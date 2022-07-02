Стали известны детали трансфера защитника алматинского "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Яна Вороговского в бельгийский "Моленбек", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне "Кайрат" объявил об уходе 25-летнего Вороговского. "Моленбек", в составе которого игрок провел последние полгода в аренде, активировал опцию выкупа.

По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 250 тысяч евро. При этом трансферная стоимость игрока составляет 600 тысяч евро.

Новый контракт Вороговского с "Моленбеком" рассчитан до июня 2024 года. Напомним, казахстанец перешел в бельгийский клуб в январе. За это время он провел 12 матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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