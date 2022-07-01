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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Кайрат" объявил об уходе трех игроков основного состава

"Кайрат" объявил об уходе трех игроков основного состава
©КФФ

Футбольный клуб "Кайрат" в своем Instagram объявил об уходе трех игроков основного состава, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Защитник ФК "Кайрат" Ян Вороговский на постоянной основе перешел в "Моленбек". Бельгийский клуб, в составе которого Вороговский провел последние полгода в аренде, активировал опцию выкупа игрока.

Нападающий Байжан Маделхан на правах аренды отправился в российский клуб - ФК "Муром", выступающий в ФНЛ-2. Срок арендного соглашения - один год, с возможностью возвращения футболиста в зимнее трансферное окно.

20-летний полузащитник Ален Айманов на правах аренды отправился в футбольный клуб "Туран" из Туркестана. Срок арендного соглашения рассчитан до конца текущего сезона", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 1 июля, стало известно, что 20-летний полузащитник олимпийской сборной Узбекистана Жасурбек Жалолиддинов покинул "Кайрат".

Цели "Астаны" и потери "Кайрата". Трансферная кампания казахстанских клубов перед еврокубками

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 7 3 4 29-16 24
2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24
3 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23
4 Актобе 13 7 2 4 17-15 23
5 Тараз 14 6 4 4 18-13 22
6 Каспий 14 7 1 6 15-15 22
7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20
8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20
9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17
10 Туран 12 3 6 3 9-10 15
11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15
12 Аксу Ак 13 4 2 7 11-19 14
13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12
14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10

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Метки:
Кайрат ФК Вороговский Ян КПЛ Бельгия Россия Туран ФК Футбольные трансферы

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