"Кайрат" объявил об уходе трех игроков основного состава

Футбольный клуб "Кайрат" в своем Instagram объявил об уходе трех игроков основного состава, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Защитник ФК "Кайрат" Ян Вороговский на постоянной основе перешел в "Моленбек". Бельгийский клуб, в составе которого Вороговский провел последние полгода в аренде, активировал опцию выкупа игрока.
Нападающий Байжан Маделхан на правах аренды отправился в российский клуб - ФК "Муром", выступающий в ФНЛ-2. Срок арендного соглашения - один год, с возможностью возвращения футболиста в зимнее трансферное окно.
20-летний полузащитник Ален Айманов на правах аренды отправился в футбольный клуб "Туран" из Туркестана. Срок арендного соглашения рассчитан до конца текущего сезона", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 1 июля, стало известно, что 20-летний полузащитник олимпийской сборной Узбекистана Жасурбек Жалолиддинов покинул "Кайрат".
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