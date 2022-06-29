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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Цели "Астаны" и потери "Кайрата". Трансферная кампания казахстанских клубов перед еврокубками

Цели "Астаны" и потери "Кайрата". Трансферная кампания казахстанских клубов перед еврокубками
©ФК "Астана"

Уже в июле "Тобол", "Астана", "Кайрат" и "Кызыл-Жар" стартуют в квалификационных раундах еврокубковых турниров, и, безусловно, каждой из команд требуется усиление. Корреспондент Vesti.kz порассуждал о проблемных позициях в этих клубах и рассказал о возможных новичках. 

"Астана"

Срджан Благоевич отмечал, что трансферы на вход будут только в случае ухода игроков, вернее, так ему описали ситуацию руководители столичного клуба. Один из игроков уже покинул "Астану", это вингер Мохаммед Камара. Вслед за ним должен последовать Исламбек Куат, однако он пока не нашел себе новый клуб. 

На казахстанском рынке сообщалось об интересе "Астаны" к целому ряду игроков, включая Алексу Амановича, Стефана Букораца, Рамазана Оразова, Тимура Досмагамбетова и Эльхана Астанова. 

Конкуренции "Астане" не хватает как в центре обороны, так и в полузащите, поэтому трансферы Амановича и Букораца выглядят приоритетными.  

"Тобол"

Костанайцы уже попрощались с правым латералем Дмитрием Мирошниченко и вратарем Дмитрием Непогодовым. В целом у "Тобола" очень короткая скамейка для клуба, которому потенциально предстоит большой путь в еврокубках (как минимум несколько раундов в квалификациях). На позициях латералей остались лишь Каиров и Васильев. Есть потребность и в квалифицированном центральном полузащитнике. 

Пожалуй, самой укомплектованной линией представляется лишь атака. Помимо Тошича, Пожега, Бриджидо, Сергеева и Жаксылыкова, клуб на днях подписал ивуарийца Сержа Дебле. 

"Кайрат"

У алматинцев пока существует неопределенность с легионерами. Отъезд Яцека Гуральски стал сигналом для других дорогостоящих иностранцев, их агенты в поиске вариантов. В частности, это касается Хосе Канте и Маки Баньяка. 

При этом возможностей подписывать легионеров такого же уровня у клуба просто нет. Именно поэтому сейчас состав "Кайрата" активно пополняют игроки из московского филиала. Вероятно, они и станут основным селекционным решением клуба. 

Но если алматинцы сохранят нынешний состав, то в квалификации Лиги конференций можно навязать борьбу хотя бы на уровне таких соперников, как венгерская "Кишварда". 

"Кызыл-Жар"

Для петропавловцев еврокубки - это особенный момент, поэтому руководство и тренерский штаб уже активно работают на рынке, и первые плоды этой деятельности обрели четкие очертания. Так, "Кызыл-Жар" подписал универсального игрока сборной Казахстана Еркина Тапалова. Кроме того, в КПЛ возвращается грузинский форвард Элгуджа Лобжанидзе. 

Не помешали бы "Кызыл-Жару" еще один центральный защитник (в последних матчах в тройке центрбеков играет опорник Коне) и один полузащитник. 

Несмотря на статус дебютанта, в клубе есть немало опытных игроков, поэтому списывать команду Али Алиева в противостоянии с хорватским "Осиеком" пока рановато. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 7 3 4 29-16 24
2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24
3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23
4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22
5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22
6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20
7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20
8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20
9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17
10 Туран 12 3 6 3 9-10 15
11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15
12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14
13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12
14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10

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Метки:
Астана ФК Кайрат ФК Тобол ФК Кызыл-Жар СК КПЛ Лига конференций Лига чемпионов

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