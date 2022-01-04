Стала известна дата первого учебно-тренировочного сбора бронзового призера КПЛ-2021 - "Кайрата", сообщает Meta-ratings.kz.

​"Кайрат" соберется в Алматы на своей базе, расположенной на улице Майлина 8 января. При этом, стоит отметить, что на базе соберутся три команды – основная, молодежная - "Кайрат-Жастар" и выступающая в первенстве России "Кайрат-Москва".

С основной и молодежной командами работу продолжат прежние тренеры – Курбан Бердыев и Кирилл Морунов. А вот новым тренером "Кайрат-Москва" станет Кирилл Кекер.

Молодые игроки "Кайрат-Жастар" на этом сборе получат шанс пробиться в состав "Кайрат-Москва", - говорится в сообщении.

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