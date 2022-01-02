Названа дата старта нового футбольного сезона в Казахстане. Подробности

Новый сезон клубного казахстанского футбола начнется розыгрышем Суперкубка Казахстана. Мини-турнир пройдет с 24 по 27 февраля, сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Как и в прошлом году, в рамках Суперкубка Казахстана пройдут два полуфинала (24 февраля), матч за третье место и финал (27 февраля). Участниками турнира станут "Тобол", "Астана", "Кайрат" и "Кызыл-Жар". Трофей будет разыгран на "Астана Арене" в Нур-Султане.

Призовой фонд Суперкубка страны сохранен, 25 миллионов тенге достанется победителю, 15 миллионов - финалисту, а 5 миллионов полагается обладателю третьего места. Примечательно, что в рамках этих матчей будет задействована система VAR.

Напомним, что в прошлом году Суперкубок Казахстана выиграл "Тобол". Рекордсменом по числу завоеванных Суперкубков является "Астана" - столичный клуб завоевывал трофей пять раз (2011, 2015, 2018, 2019, 2020).