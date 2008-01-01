Стал почти основным в "Кайрате", выиграл чемпионат и вернулся в сборную. Как провел сезон в КПЛ-2020 защитник из Беларуси

Белорусский защитник Денис Поляков, присоединившийся к "Кайрату" летом, в первый же сезон стал чемпионом Казахстана и вернулся в национальную сборную своей страны. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как футболист усилил линию обороны алматинцев и внес вклад в долгожданный триумф.



Об интересе к Полякову со стороны "Кайрата" сообщалось еще весной. Белорус после ухода из российского "Урала" в марте на протяжении нескольких месяцев оставался без игровой практики. Но Поляков достаточно быстро сумел набрать форму и создал конкуренцию в центре обороны перед важными матчами "Кайрата" в КПЛ.



Первый матч белоруса в премьер-лиге пришелся на восьмой тур, когда "Кайрат" принимал "Кайсар". На 44-й минуте Поляков совершил обрез, в результате чего состоялась голевая атака кызылординцев. Тем не менее, "Кайрат" сумел реабилитироваться - 2:1.



В следующей игре с участием Полякова "Кайрат" пропустил три гола от "Окжетпеса" и все же смог избежать поражения - 3:3.



Час белоруса пробил в матче 13-го тура против "Жетысу", в котором алматинцы позволили сопернику слишком много и уже к середине первого тайма уступали 0:2. Поляков во второй половине при счете 2:2 подключился к атаке и своим не то прострелом, не то ударом смутил оборону и вратаря талдыкорганцев Андрея Шабанова. Этот момент, произошедший на 75-й минуте, стал переломным - "Жетысу" так и не оправился, пропустив в концовке четвертый мяч.







В общей сложности белорусский защитник провел за алматинский клуб девять матчей, сыграв в том числе и в чемпионской встрече против "Ордабасы". Подписание такого, несомненно, качественного игрока, позволило Алексею Шпилевскому проводить безболезненную ротацию в центре защиты, где без замен играли Раде Дугалич и Нуралы Алип.



Между тем, переход Полякова в "Кайрат" не остался без внимания в тренерском штабе сборной Беларуси. 29-летний футболист вернулся в стан национальной команды, за которую не играл с ноября 2019 года. В октбяре Поляков остался в запасе в матче против Грузии в плей-офф первой Лиги наций и в игре с Литвой. На поле он вышел в Минске во встрече с Казахстаном, завершившейся победой белорусов со счетом 2:0. После этого он провел еще три матча, отыграв без замен.



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Напомним, "Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана. В будущем сезоне алматинцы сыграют в Лиге чемпионов.