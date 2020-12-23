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Ставка "Жетысу", прогрессирующий Эбонг и лидер "Тараза". Как сыграли белорусские футболисты в КПЛ-2020

Некоторые из них являются игроками сборной.

Ставка "Жетысу", прогрессирующий Эбонг и лидер "Тараза". Как сыграли белорусские футболисты в КПЛ-2020
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Мы продолжаем серию материалов про игроков из стран ЕАЭС, которые теперь выступают в чемпионате Казахстана без статуса легионера. На сей раз корреспондент Vesti.kz изучил сезон в исполнении футболистов с белорусским паспортом. 

Тщательнее всех на белорусском рынке поработал "Жетысу", их состав и раньше не обходился без представителей этой страны (Андрей Лебедев и Никита Наумов пришли раньше), но в 2020 году их число выросло до пяти человек. Так, команду пополнили фланговые игроки Андрей Залеский и Вадим Побудей, а также нападающий Егор Зубович.

За исключением Лебедева все отыграли больше десяти матчей, Наумов при этом являлся одним из лидеров и получал регулярные вызовы в свою сборную. Сложно сказать, насколько полезным оказалось белорусское наполнение состава команды Дмитрия Огая, но по факту "Жетысу" задачу на сезон не выполнил, а значит о положительной динамике говорить не приходится. 



В "Астане" после прихода Макса Эбонга был сформирован дуэт центральных полузащитников из сборной Беларуси, поскольку ранее в команде уже находился опытнейший Иван Маевский.

Для Эбонга первый сезон в КПЛ вышел неплохим, он явно выделялся на фоне хаотичной и нестабильной игры "Астаны". Игра Маевского при этом уже не выглядела так убедительно, как в прошлые сезоны. Вероятно, именно поэтому союз Ивана со столичным клубом подходит к концу. 

Летом "Кайрат" подписал защитника Дениса Полякова и таким образом, наконец, расширил свои кадровые возможности в позиции центрбека. О Полякове пока нет однозначного мнения, он провел девять игр и, по сути, это был его адаптационный период. Посмотрим, что будет дальше и сможет ли белорус составить реальную конкуренцию Дугаличу и Алипу. 



В "Окжетпесе" и "Таразе" также нашлись места для центральных защитников из Беларуси. Клуб из Кокшетау подписал Алексея Гавриловича, опять же, игрока с хорошим опытом, но существенно усилить команду он не смог, "Окжетпес" вылетел в первую лигу. 

А вот "Таразу" повезло гораздо больше, Валерий Каршакевич сразу стал одним из лидеров команды и лучше всего за 32-летнего игрока говорит его статистика, он отыграл все 20 матчей в КПЛ. 

Фото: ПФЛК©

 

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Метки:
КПЛ-2020 Жетысу ФК Окжетпес ФК Кайрат ФК Астана ФК Тараз ФК Футбол Беларусь

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