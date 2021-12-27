Стал лучшим бомбардиром и обошел Салаха. Как игрок из КПЛ блеснул на Кубке Африки

Форвард "Кайрата" Хосе Канте выступит на Кубке африканских наций, который пройдет в январе-феврале в Камеруне. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, кто еще из КПЛ в предыдущие годы принимал участие в этом турнире.

Ранее из чемпионата Казахстана на Кубке Африки сыграл форвард "Астаны" Жуниор Кабананга. Форвард сборной Демократической Республики Конго пошумел на турнире 2017 года в Габоне. Тогда Кабананга забил три мяча в каждом из матчей группового этапа. В поединке с Марокко (1:0) его гол стал победным, а во встрече с Кот-д’Ивуаром была результативная ничья - 2:2. Кабананга отличился на 28-й минуте при счете 1:1.

В заключительном матче с Того форвард "Астаны" открыл счет на 29-й минуте. Кстати, на 54-й минуте отличился еще один игрок ДР Конго, будущий нападающий столичных Фирмин Мубеле. Конголезцы выиграли матч со счетом 3:1 и вышли в 1/4 финала.

В плей-офф Кабананга впервые не забил на турнире, а его команда уступила Гане - 1:2.

Тем не менее заслуги форварда "Астаны" были оценены по достоинству. Кабананга попал в символическую сборную турнира, где также, к примеру, оказался египтянин Мохаммед Салах.

Кроме того, конголезец с тремя мячами стал лучшим бомбардиром турнира, обойдя того же Салаха, алжирца Рияда Махреза, защищавшего тогда цвета "Лестера", габонца Пьера Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии" и игрока "Ливерпуля" Садио Мане из сборной Сенегала. Кабананга стал первым за последние пять лет футболистом, которому удалось забить по голу в каждом из матчей в группе Кубка Африки.

Сборная Гвинеи цвета которой защищает Канте сыграет в группе B с Сенегалом, Зимбабве и Малави. 10 января "слоны нации" встретятся с Малави, 14-го - с Сенегалом, а 18-го - с Зимбабве.

Напомним, Канте перешел в "Кайрат" в марте текущего года. Гвинейский форвард, родившийся в Испании, во всех турнирах провел в составе алматинского клуба 38 матчей. На счету Канте 17 мячей и восемь ассистов. Контракт с "желто-черными" у 31-летнего игрока действует до конца 2022 года.

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