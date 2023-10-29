Стал известен третий неудачник КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 19:34 Комментарии 1
©ФК "Окжетпес"

Кокшетауский "Окжетпес" сыграл вничью с "Мактааралом", сообщают Vesti.kz.

Матч завершился со счетом 1:1. Кокшетаусцам для сохранения прописки была необходима победа. Однако "синегорцы" уже на третьей минуте пропустили гол, автором которого стал Чарльстон.

На 92-й минуте Санат Жумаханов сравнял счет.

У "Окжетпеса" 27 очков и 12-е место, что не позволяет кокшетаусцам выступать в следующем сезоне в КПЛ. Двумя другими неудачниками КПЛ стали "Каспий" и "Аксу".

"Мактаарал" набрал 29 очков и занял девятое место.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Мактаарал ФК Окжетпес ФК КПЛ
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