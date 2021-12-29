Стало известно, кто может стать очередным новичком ФК "Астана" в зимнее межсезонье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, состав столичного клуба может пополнить бразильский полузащитник Брайан Гарсия.

29-летний хавбек в сезоне-2021 выступал за "Атырау". Бразилец был лидером "нефтяников" и стал открытием КПЛ. Гарсия сыграл 25 матчей, в которых забил пять голов и сделал 4 ассиста. По итогам сезона игрок вошел в символическую сборную КПЛ-2021 по версии ПФЛК.

Ранее новичком "Астаны" стал Елдос Ахметов, который прошлый сезон провел в "Таразе".