Стал известен новый главный тренер "Тобола"

Бывший полузащитник сборной Украины по футболу Эдмар, работающий в структуре "Тобола", может стать главным тренером костанайского клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.

10 июня "Тобол" объявил об уходе Милича Чурчича с поста главного тренера команды. исполняющим обязанности был назначен Нурбол Жумаскалев.

По информации источника, в ближайших матчах руководить командой будет Жумаскалиев, после чего его сменит Эдмар. В случае, если Жумаскалиев сумеет проявить себя, то руководством может быть рассмотрен вопрос о его постоянной работе в этом качестве.

Что касается Эдмара, то занимался трансферной деятельностью в "Тоболе", а также курировал вопросы футбольного центра.

Эдмар известен по выступлениям в украинских клубах "Таврия", "Металлист" и "Днепр". Провел 15 матчей за сборную Украины и забил один гол. До 23 лет выступал на родине, в Бразилии.

После завершения карьеры работал в качестве тренера, ассистента главного тренера и исполняющего обязанности главного тренера "Металлиста 1925".