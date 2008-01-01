Стал известен бюджет "Кайрата" в 2020 году

Акимат Алматы выделил на финансирование ФК "Кайрат" в 2020 году 800 миллионов тенге, сообщили корреспонденту Vesti.kz в городском Управлении спорта. При этом в организации подчеркнули, что это предпоследнее место по выделению денежных средств среди других аналогичных примеров.



"Сумма бюджетного финансирования непосредственно профессиональной команды ФК "Кайрат" в 2020 году составляет 800 миллионов тенге. Это предпоследнее место по финансированию футбольных клубов среди городов республиканского значения, столицы и акиматов областей", - ответили в Управлении спорта на запрос редакции.



Что касается доли участия городского бюджета в финансировании, то там сообщили следующее:



"Процентная доля участия местного бюджета в финансировании футбольного клуба в 2020 году составляет 16,3 процента. Финансирование из местного бюджета футбольного клуба на 2021 год будет рассмотрено во внеочередной сессии маслихата города Алматы", - добавили в организации.



В самом футбольном клубе, сославшись на коммерческую тайну, не стали раскрывать размер бюджета в 2020 году.



По приблизительным подсчетам Vesti.kz, исходя из суммы, выделенной акиматом, и процентного разделения, бюджет "Кайрата" на текущий год составил около 4,9 миллиарда тенге.



Напомним, по итогам КПЛ-2020 алматинский клуб впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана. Алматинцы набрали 45 очков, обойдя "Тобол", у которого 38 баллов, и "Астану", набравшую 36 очков. Полная турнирная таблица доступна по этой ссылке.