Сразу восемь игроков попали под чистку состава клуба КПЛ

Футбольный клуб "Кызылжар" из Петропавловска объявил об уходе ряда игроков, передают Vesti.kz.

Отмечается, что в связи с истечением срока контрактов команду покинули Владислав Сорокинс, Улар Жаксыбаев, Зоран Нижич, Лука Имнадзе, Рафаиль Оспанов, Рубен Бриджидо, Алексей Щебетун и Шохан Абзал.

"Кызылжар" занял девятое место в КПЛ-2024.

В межсезонье в клубе сменился главный тренер: свой пост покинул казахстанец Али Алиев, а ему на замену пришел белорус Александр Бразевич.

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