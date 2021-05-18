Список отличившихся. Лишь десять игроков за последние три года оформляли хет-трики в КПЛ

Димаш Тулегенов

Клубы OLIMPBET-чемпионата Казахстана нередко радуют болельщиков изобилием забитых мячей в матчах, но не так часто львиная доля голов приходит на одного футболиста. Корреспондент Vesti.kz подтвердил это, насчитав лишь десять хет-триков за последние три года в высшем дивизионе чемпионата Казахстана. В этом материале можете ознакомиться со списком отличившихся.

Оралхан Омиртаев

В конце сезона-2018 хет-триком отметился на тот момент 20-летний форвард "Шахтера" Омиртаев. Он забил три мяча, и не кому-то, а "Астане". Но есть одно большое "но" - соперник вместо основы на гостевую игру привез свой дублирующий состав. Многие из футболистов дебютировали в КПЛ. Игра завершилась со счетом 3:1.

Алексей Щеткин

В том же сезоне свой хет-трик за "Астану" оформил нападающий Щеткин. Форвард практически в одиночку разобрался с "Кызыл-Жаром" в домашней игре, завершившейся со счетом 3:0 в пользу "сине-желтых".

Маркос Пиззелли

Летом 2018 года Пиззелли все еще тащил "Актобе". В гостевом матче с "Тоболом" именно хет-трик Маркоса принес "пентакампеонам" победу со счетом 3:2.

Абат Аймбетов

Сезон-2019 стал последним для Абата перед уходом из "Актобе". В гостевом матче 25-го тура команда на выезде разобралась с "Кайсаром" - 3:1. Хет-триком тогда отметился именно Аймбетов.

Тигран Барсегян

Отлично себя проявлял в составе "Кайсара" в 2019 году Барсегян, ныне выступающий за "Астану". В матче 22-го тура "волки" в гостях переиграли "Атырау" - 3:1. Все три гола записал на свой счет Тигран.

Мартон Эппель

Венгерский нападающий "Кайрата" свой единственный хет-трик в премьер-лиге забил в 2019 году, трижды огорчив фанатов "Кайсара" (5:1).

Арсен Хубулов

Полузащитник "Шахтера" стал единственным героем с хет-триком в сезоне-2020. В 18-ом туре он помог карагандинцам обыграть на выезде "Тараз" - 4:2.

Николай Ковталюк

Украинский форвард "Акжайыка" выступает в премьер-лиге с этого сезона. Благодаря его усилиям команда взобралась в топ-3 турнирной таблицы. В матче девятого тура он стал автором всех трех мячей в ворота "Жетысу" - 3:2.

Игорь Сергеев

Еще одним автором хет-трика в 2021 году стал нападающий "Актобе" Сергеев. В десятом туре "красно-белые" на выезде разгромили "Жетысу" - 5:1.

Марин Томасов

За эти три года дважды хет-трик в чемпионате Казахстана оформлял лишь хорватский лидер "Астаны". Вернее сказать, если в первом случае, в ноябре 2018 года, он действительно забил трижды "Иртышу" (4:0), то спустя год отгрузил "Актобе" уже четыре раза за матч, наработав на покер (5:0). Следовательно, Томасов является не только тем, кто дважды сделал хет-трик в КПЛ за последние три года, но и единственным футболистом, отметившимся покером.

Напомним, что в этом сезоне КПЛ лучшим бомбардиром является Томасов. После 12 туров вингер "Астаны" забил восемь мячей.

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