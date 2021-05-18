Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Список отличившихся. Лишь десять игроков за последние три года оформляли хет-трики в КПЛ

Лишь один сделал это дважды.

Список отличившихся. Лишь десять игроков за последние три года оформляли хет-трики в КПЛ
Марин Томасов. Фото: ФК "Астана"©️
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Клубы OLIMPBET-чемпионата Казахстана нередко радуют болельщиков изобилием забитых мячей в матчах, но не так часто львиная доля голов приходит на одного футболиста. Корреспондент Vesti.kz подтвердил это, насчитав лишь десять хет-триков за последние три года в высшем дивизионе чемпионата Казахстана. В этом материале можете ознакомиться со списком отличившихся.

Оралхан Омиртаев

В конце сезона-2018 хет-триком отметился на тот момент 20-летний форвард "Шахтера" Омиртаев. Он забил три мяча, и не кому-то, а "Астане". Но есть одно большое "но" - соперник вместо основы на гостевую игру привез свой дублирующий состав. Многие из футболистов дебютировали в КПЛ. Игра завершилась со счетом 3:1.

Алексей Щеткин

В том же сезоне свой хет-трик за "Астану" оформил нападающий Щеткин. Форвард практически в одиночку разобрался с "Кызыл-Жаром" в домашней игре, завершившейся со счетом 3:0 в пользу "сине-желтых". 

Маркос Пиззелли

Летом 2018 года Пиззелли все еще тащил "Актобе". В гостевом матче с "Тоболом" именно хет-трик Маркоса принес "пентакампеонам" победу со счетом 3:2.

Абат Аймбетов

Сезон-2019 стал последним для Абата перед уходом из "Актобе". В гостевом матче 25-го тура команда на выезде разобралась с "Кайсаром" - 3:1. Хет-триком тогда отметился именно Аймбетов.

Тигран Барсегян

Отлично себя проявлял в составе "Кайсара" в 2019 году Барсегян, ныне выступающий за "Астану". В матче 22-го тура "волки" в гостях переиграли "Атырау" - 3:1. Все три гола записал на свой счет Тигран.

Мартон Эппель

Венгерский нападающий "Кайрата" свой единственный хет-трик в премьер-лиге забил в 2019 году, трижды огорчив фанатов "Кайсара" (5:1).

Арсен Хубулов

Полузащитник "Шахтера" стал единственным героем с хет-триком в сезоне-2020. В 18-ом туре он помог карагандинцам обыграть на выезде "Тараз" - 4:2.

Николай Ковталюк

Украинский форвард "Акжайыка" выступает в премьер-лиге с этого сезона. Благодаря его усилиям команда взобралась в топ-3 турнирной таблицы. В матче девятого тура он стал автором всех трех мячей в ворота "Жетысу" - 3:2.

Игорь Сергеев

Еще одним автором хет-трика в 2021 году стал нападающий "Актобе" Сергеев. В десятом туре "красно-белые" на выезде разгромили "Жетысу" - 5:1.

Марин Томасов

За эти три года дважды хет-трик в чемпионате Казахстана оформлял лишь хорватский лидер "Астаны". Вернее сказать, если в первом случае, в ноябре 2018 года, он действительно забил трижды "Иртышу" (4:0), то спустя год отгрузил "Актобе" уже четыре раза за матч, наработав на покер (5:0). Следовательно, Томасов является не только тем, кто дважды сделал хет-трик в КПЛ за последние три года, но и единственным футболистом, отметившимся покером.

Напомним, что в этом сезоне КПЛ лучшим бомбардиром является Томасов. После 12 туров вингер "Астаны" забил восемь мячей.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Футбол КПЛ-2021 Шахтер ФК Астана ФК Щеткин Алексей Кызыл-Жар СК Актобе ФК Тобол ФК Кайсар ФК Атырау ФК Аймбетов Абат Кайрат ФК Тараз ФК Акжайык ФК Жетысу ФК Иртыш ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
00:02
Футбол

Сила трибун и нервозность на поле. Как "Кайрат" обыграл "Актобе" при родных зрителях
Вчера
23:45
Футбол

Список отличившихся. Лишь десять игроков за последние три года оформляли хет-трики в КПЛ
Вчера
22:52
Футбол

Пять голов и дубль Томасова: "Астана" разгромила "Кайсар" и упрочила лидерство в КПЛ
Вчера
20:53
Футбол

"Кайрат" одержал победу после неудачной серии, но остался на четвертом месте КПЛ
Вчера
19:54
Футбол

"Акжайык" после победы над "Кайратом" обыграл дебютанта КПЛ и закрепился на третьем месте
Вчера
15:24
Футбол

"Я к себе требования никогда не снижал". Почему "Кайрат" отстранил Эсеолу и что будет дальше
Вчера
14:14
Футбол

"Да, моей отставки ждут, но...". Самый молодой тренер КПЛ - о ситуации в "Жетысу", конфликте футболистов и варианте Жаксылыкова в РФ
Вчера
13:13
Футбол

От победы до разгрома 6:0. Как "Кайрат" со Шпилевским играл против "Актобе"
Вчера
12:16
Футбол

50 процентов потерянных очков и безнадега в игре. Есть ли шанс у "Кайрата" догнать "Астану"?
Вчера
11:25
Футбол

"Кайсар" пустил болельщиков на домашний матч с "Астаной"
Вчера
11:00
Футбол

"Шахтеру" вернут три очка. Есть дата первого матча на домашнем стадионе
Вчера
10:00
Футбол

Прямая трансляция матчей 12-го тура КПЛ: "Кайрат" принимает "Актобе", а "Астана" сыграет с "Кайсаром"
Вчера
08:58
Футбол

"Кто за этим стоит, не знаю даже сейчас". Алексей Бага - об уходе из "Актобе", провокациях в Казахстане и планах на будущее
Вчера
07:28
Футбол

ФК "Актобе" может возглавить местный специалист. Подробности
17 мая
23:16
Футбол

Экс-тренер "Кайрата" и "Ордабасы" ведет переговоры с новым клубом
17 мая
22:08
Футбол

Без шансов для соперника "Астаны" и последний матч Шпилевского? Превью к 12-му туру КПЛ-2021
17 мая
21:26
Футбол

Бесспорное лидерство, или уроженцев каких городов больше всего в КПЛ
17 мая
20:47
Футбол

Греческий клуб может перехватить нового тренера у "Кайрата"
17 мая
19:43
Футбол

Алыкулов из "Кайрата" вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2022
17 мая
17:40
Футбол

Клуб Жукова не отпустил африканского футболиста в Казахстан
17 мая
17:18
Футбол

Клуб КПЛ может дать шанс Улану Конысбаеву
17 мая
16:58
Футбол

Предвзятое судейство в играх "Кайрата"? Отвечают Масудов, Никитенко и экс-защитник сборной Казахстана
17 мая
16:13
Футбол

"Есть предложения от команд из первой восьмерки РПЛ". Агент Шомко - о будущем игрока, вылете "Ротора" и Щеткине
17 мая
15:29
Футбол

Дебютант КПЛ лишился экс-футболиста "Рубина"
17 мая
15:05
Футбол

"Тобол" потерял капитана перед матчем с "Кызыл-Жаром"
17 мая
14:08
Футбол

"Есть предложение от одного из крупнейших клубов Казахстана". Срджан Благоевич может покинуть "Каспий"
17 мая
13:54
Футбол

"Тобол" лучше продвигал мяч, Тунгышбаев - лидер по xG. Анализ центрального матча 11-го тура КПЛ
17 мая
12:46
Футбол

"Кайрат" ищет замену Шпилевскому, "Астана" уходит в отрыв, "Ордабасы" играет без лидера. Обзор 11-го тура КПЛ
17 мая
12:15
Футбол

Томасов и Тихонов из "Астаны" признаны лучшими футболистом и тренером КПЛ в апреле
17 мая
11:01
Футбол

"Отпусти меня, начальник". "Туран" поможет болельщикам отпроситься с работы на футбол
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика