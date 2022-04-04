В состав по "старой дружбе", или почему Заруцкому заказано место на лавке "Астаны"

После четырех сыгранных туров в чемпионате Казахстана по футболу в активе "Астаны" шесть набранных очков. В каждой сыгранной встрече вратарем столичных неизменно был серб Марко Милошевич. Корреспондент Vesti.kz - о том, стоит ли ждать конкуренции за место в рамке между легионером-новичком и Александром Заруцким.

Не сказать, что у 31-летнего Милошевича, в зимнее трансферное окно перешедшего в "Астану" из "Каспия", плохая статистика на старте сезона. В четырех турах он пропустил всего один гол в проигранной игре с "Аксу" (0:1), а в остальных сыграл на ноль (еще в одном матче "Астане" засчитали техническое поражение. - Прим. ред.).

Но и без ошибок Марко не отыграл. В игре третьего тура с "Актобе" (1:0) несколько раз голкипер ошибался, и это едва не приводило к взятию ворот. После той же игры главный тренер столичных Срджан Благоевич ответил на вопрос о конкуренции между вратарями:

"Никакой точки в этом выборе нет. Я разговаривал со всеми, и с Милошевичем, и с Заруцким, и всем я сказал, что гарантировать место в основе не могу. Да, Марко ошибся, но он рискует. А рискует потому, что играет ногами. Ошибок не бывает только тогда, когда игрок не рискует. Я всегда хочу, чтобы вратари играли ногами, чтобы искали решение. У нас есть здравая конкуренция между всеми игроками, в том числе между Заруцким и Милошевичем. И будут моменты, когда Заруцкий будет играть".

Не обошлось без разговоров болельщиков о том, что новый тренер Благоевич ставит Милошевича в старт по "старой дружбе". Ведь Срджан и Марко не просто работали вместе в Актау, но и являются уроженцами Белграда, соотечественниками и земляками.

С другой стороны, Срджан действительно хорошо знает сильные стороны Марко, и это наставник может использовать во благо "Астане". Отрицать это тоже было бы глупо.

Но неужто между голкиперами столь большая разница в классе? 28-летний Заруцкий еще ни разу не считался вратарем номер один в стане "сине-желтых". В прошлом сезоне он начинал кампанию как сменщик Дмитрия Непогодова, и лишь к концу неудачного еврокубкового пути тренерский штаб решил сделать из Александра основного вратаря.

Но с того момента, как стартовал сезон-2022, Заруцкий вновь оказался на скамейке запасных. И пока неясно, когда же голкиперу, отлично проявившему себя в концовке кампании-2021, дадут сыграть в текущей.

Благоевич не раз говорил, что ему очень важно, чтобы вратари его команды отлично играли ногами. И он отмечал, что с этим у Милошевича все здорово. Возможно, что причина отсутствия игровой практики у Заруцкого тоже заключается в этом. Но чтобы убедиться в правильности такого хода мыслей, нужно сначала увидеть Александра на поле и посмотреть, как он смотрится в тактическом рисунке Благоевича.

Следующий матч "Астана" проведет уже в воскресенье, 10 апреля. В домашних стенах столичные примут гостей из "Тараза" в рамках пятого тура КПЛ-2022.

Фото: ФК "Астана"©️

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