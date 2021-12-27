"Состав собирается по именам". Казахстанский эксперт оценил активность "Актобе" в межсезонье

"Актобе", возможно, попытается побороться в КПЛ-2022 за попадание в тройку лидеров, считает казахстанский эксперт Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он оценил активность "красно-белых" в текущее межсезонье и привел пример, когда клубу с возможностями и солидным подбором игроков не удалось этого сделать.

"Сейчас они всех опытных игроков приглашают. Наверняка поставлена задача попасть в тройку или четверку лидеров или завоевать Кубок Казахстана. С одной стороны, появляются добротные игроки, в основном засветившиеся в сборной Казахстана, наверное, там хороший бюджет. Посмотрим, как это будет выглядеть на деле.

Таких футболистов берут под конкретные задачи. Тяжело сказать, как они будут конкурировать с клубами - "Кайрат", "Тобол" и "Астана", которые в последние годы доминируют в чемпионате.

Видно, что усиление серьезное, но только сезон покажет, что из этого выйдет. Я помню, "Кайсар" в 1997 году был богатым клубом и пригласил ведущих игроков, но занял восьмое место. В таких командах важно не только то, кто будет играть на рояле, но и кто будет его носить. Пока состав собирается по именам. 50 на 50 - могут выступить неплохо, а могут не оправдать своих амбиций. Актобе всегда был футбольным городом, наверное, там хотят вернуть былые позиции", - заявил Есмагамбетов.

Напомним, в КПЛ-2021 "красно-белые" заняли шестое место. По ходу сезона "Актобе" расстался двумя главными тренерами - Алексеем Багой и Вахидом Масудовым. Сейчас команду возглавляет Владимир Муханов.