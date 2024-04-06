Сомнительная победа дополнила список лидеров КПЛ

Семейский "Елимай" одержал непростую победу над "Кайсаром" в матче четвертого тура казахстанской премьер-лиги, передает Vesti.kz.

Матч прошел с небольшим количеством опасных моментов. В первом тайме защитник "Елимая" Дмитрий Яшин сыграл рукой в своей штрафной, но судья после просмотра VAR, не стал ставить пенальти.

Однако, в концовке матча решающий гол забил бразилец Шина.

После четырех матчей "Елимай" набрал семь очков и догнал лидеров турнирной таблицы. В свою очередь, "Кайсар" без набранных очков занимает последнее место в таблице.

Следом состоится игра "Кайрата" с "Жетысу", которая закроет игровой день.