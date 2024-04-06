Сомнительная победа дополнила список лидеров КПЛ

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Сегодня 18:38
©ФК "Елимай"

Семейский "Елимай" одержал непростую победу над "Кайсаром" в матче четвертого тура казахстанской премьер-лиги, передает Vesti.kz.

Матч прошел с небольшим количеством опасных моментов. В первом тайме защитник "Елимая" Дмитрий Яшин сыграл рукой в своей штрафной, но судья после просмотра VAR, не стал ставить пенальти.

Однако, в концовке матча решающий гол забил бразилец Шина.

После четырех матчей "Елимай" набрал семь очков и догнал лидеров турнирной таблицы. В свою очередь, "Кайсар" без набранных очков занимает последнее место в таблице.

Следом состоится игра "Кайрата" с "Жетысу", которая закроет игровой день.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 2 2 0 4-2 8
2 Кызылжар 4 2 1 1 8-2 7
3 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
4 Елимай 4 2 1 1 4-4 7
5 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
6 Астана 3 2 0 1 4-1 6
7 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
8 Туран 3 1 1 1 2-2 4
9 Жетысу 3 1 1 1 1-2 4
10 Женис 4 1 0 3 1-9 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 3 0 0 3 1-7 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Елимай ФК Кайсар ФК КПЛ Футбол
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