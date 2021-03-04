"Сократили бюджеты, и что, люди стали богаче?". Бабаян - о составе "Тобола", уходе из "Астаны" и стадионе в Туркестане

Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян после полуфинального матча Суперкубка Казахстана против "Кайрата" дал развернутое интервью корреспонденту Vesti.kz. В частности, он рассказал, почему костанайской команде необходимо усиление, связан ли его уход из "Астаны" с фигурой Романа Григорчука и как он воспринимает значительное снижение бюджетов в казахстанском футболе.

- Григорий Константинович, игра с "Кайратом" складывалась так, что инициатива переходила от одной команды к другой, с чем это связано?

- Мы знали, что "Кайрат" будет давить с первых минут, у них хороший подбор футболистов, дорогостоящие легионеры, но мы не хотели так низко прижиматься. На старте матча мы хорошо играли, но после забитого гола мне не понравился отрезок - последние 15 минут первого тайма. У них вышел Алыкулов, с ним тяжело справиться, если работала подстраховка - все было нормально, но когда оставляешь его один в один - он обыграет любого, с этим возникали определенные сложности.

Не скажу, что это был открытый матч, но ярких моментов оказалось достаточно, болельщики любят такие игры, но я как тренер многими действиями команды недоволен, несмотря на итоговую победу. Мы предоставляли сопернику слишком много пространства перед штрафной площадью.

- Ваша команда открыла счет, но потом играла очень низко, это был вынужденный или планомерный шаг?

- Здесь больше психологии, мы не так много играли больших матчей. Есть футболисты, которые еще должны пройти эту дорогу, сыграть подобные матчи, придающие больше уверенности. Получилось так, что мы забили, потом немного расслабились, почувствовали давление "Кайрата", прижались низко и тем самым развязали руки сопернику, и они стали играть в свой футбол. Нам нужно играть увереннее, но это приходит со временем. У нас в стартовом составе было девять казахстанцев и всем им нужна такая практика, опыт больших встреч.

- Мокину почти 40 лет, еще недавно был момент, когда говорили, что он завершит карьеру. Как ему удалась эта перезагрузка?

- Он большой профессионал, у него ни грамма лишнего веса, а возраст по факту не играет такой важной роли, если работаешь над собой. Посмотрите на того же Вагнера Лава - это пример профессионализма, Мокин такой же, но то, что он сделал с "Кайратом", - это его работа, здесь нет ничего удивительного, для этого он играет в "Тоболе".

- Серия пенальти, казалось, что ваши игроки были ментально лучше готовы к ней?

- Пенальти - это все-таки лотерея, в данном случае пробили ребята, которые чувствовали себя уверенно, я никого не заставлял. В голове у меня были футболисты, которые могут пробить, и это в целом оказались именно те, кто и подошел к точке.

- Как вы оцените игру новичков?

- Есть проблемы с их физическим состоянием. Лобжанидзе не тренировался долгое время. Йованчич - он последний раз тренировался с командой в январе и очень поздно присоединился к нам, по сути, Душан провел только четыре тренировки в "Тоболе". Новичкам нужно время на адаптацию, они работают, самое главное, чтобы они набрали форму. Плюс у нас еще были кадровые проблемы - прямо перед матчем заболел Жарынбетов, у него температура. И еще у Бусурманова температура, он не прилетел с нами, остался в Костанае.

- Вы довольны комплектацией нынешнего состава?

- Думаю, ни один тренер не бывает полностью доволен составом. Если учитывать, что мы будем играть в Европе, то нам однозначно нужно усиление. Я хочу видеть конкуренцию во всех линиях, у нас не хватает в атаке конкуренции, над этим необходимо работать. Хотелось бы усиления, но понимаем, что надо отталкиваться от возможностей, мы не можем позволить себе таких футболистов, как в "Кайрате" или "Астане". Кроме того, вы знаете ситуацию с финансированием, приходится ужиматься, но пару позиций я бы все равно усилил.

- Какие?

- В атакующую линию - это сто процентов, там нужна конкуренция среди нападающих.

- То есть, Лобжанидзе и Омиртаева недостаточно?

- Нет. Вы посмотрите, сколько нападающих у "Кайрата" - четыре! И еще вроде бы пятый едет.

- Игроки и тренеры не любят формулировку "принципиальный матч", но я не поверю, что для вас игра против "Астаны" обычная.

- Конечно, если я скажу, что это не особенный матч для меня - это будет неправда. Я действительно много лет работал в этом клубе, болельщики для меня родные, многих футболистов я прекрасно знаю. Но я в целом игры Суперкубка рассматриваю как подготовку к сезону, поскольку у нас было небольшое количество игр на сборах, короткий подготовительный период, и мне хотелось форсировать, правильно подготовиться к чемпионату. Да, сейчас мы в финале, хотя у нас на день меньше на подготовку по сравнению с "Астаной", но ни в коем случае не собираюсь это использовать как оправдание. Мы хотим правильно восстановиться и подготовиться, а в финале пусть победит сильнейший, но мы сделаем все, чтобы это был "Тобол".

- К слову, об "Астане". Ваш уход из клуба до сих пор овеян загадками, например, есть версия, что Роман Григорчук не захотел вас видеть в тренерском штабе, это правда?

- Не совсем так. Сложилась такая ситуация, я был помощником Григорчука, затем он уехал, я стал главным тренером, мы выиграли чемпионат Казахстана, вышли в групповую стадию Лиги Европы. Позже меня снова назначают помощником тренера. Так вот, когда ты выигрываешь - все хорошо, но стоит проиграть пару раз - начинаются проблемы внутри тренерского штаба, какое-то недоверие. Ну и потом руководство приняло решение, что мне лучше заняться чем-то другим. Я попробовал себя в другой роли, но почувствовал, что это не мое.

- Странно, ведь недавно Станимир Стойлов сказал, что вы были бы хорошим президентом федерации.

- Мне сложно рассуждать на эту тему, сейчас я сконцентрирован на своей тренерской работе. Станимир везде любит выдавать мне такие авансы, но это слишком громкое заявление. Сейчас я занимаюсь тренерской работой, а дальше посмотрим, как пойдет. А к Станимиру я отношусь с огромным уважением, я даже не знаю, будет ли в Казахстане еще один такой тренер, который сделает столько для нашего футбола.

- Когда говорят, что в чемпионате Казахстана, особенно в борьбе за титул, существенно упадет конкуренция, вы с этим согласны?

- Сто процентов! Пять лет назад за титул бились три-четыре команды и главное - какие были легионеры! Футбол без вливаний невозможен, какой сейчас хороший легионер поедет в Казахстан, если он те же деньги заработает в Европе? У нас сейчас все критикуют - "вот футболисты, столько денег там". Но вот сократили, и что, те люди, которые про это говорили, они стали богаче?

Вы почитайте интервью Гвардиолы, он там столько денег тратит, но все равно жалуется, что ему не хватает игроков. Понятно, что необходимо разумно финансировать, улучшать инфраструктуру, но без вливаний в игроков - уровень чемпионата сильно упадет. В Казахстане на данный момент по факту только "Кайрат" может позволить себе дорогостоящих легионеров. Да, у "Астаны" остались некоторые игроки, но у них были действующие контракты. А всем остальным командам просто срезали бюджеты и теперь нет возможности пригласить сильного легионера. Да, приедут хорошие игроки, но для того, чтобы решать задачи в еврокубках, нужны очень сильные футболисты.

- Как вы оцениваете новый стадион в Туркестане?

- Мне очень понравился, как и город, который стремительно развивается. Единственное, хотелось бы, чтобы стадион был закрыт по всему периметру, поскольку сейчас есть пустые пространства с двух сторон, там отсутствуют трибуны и это приводит к постоянному ветру, а это мешает игре. В целом очень красивый стадион, но если его немного доработать - было бы вообще супер, по пятибальной шкале я бы поставил три с плюсом на данный момент.

Также хочу отметить, что было очень приятно впервые за долгое время сыграть в присутствии зрителей, почувствовать эту атмосферу болельщиков на стадионе, спасибо им за поддержку.

Напомним, что финальный матч Суперкубка Казахстана между "Тоболом" и "Астаной" пройдет 6 марта в Туркестане. За день до этого также сыграют "Кайрат" и "Шахтер", которые выявят победителя в игре за третье место.