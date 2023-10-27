Сохранят Тагыбергена и отпустят игрока сборной Узбекистана? Кто останется в "Ордабасы" после чемпионства

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 13:11
©ФК "Ордабасы"

"Ордабасы" после чемпионского сезона ожидают определенные изменения в составе. По информации Vesti.kz клуб отпустит некоторых футболистов резерва и предложит новые контракты лидерам.  

Пожалуй, главный актив "Ордабасы" на данный момент - это игроки сборной Казахстана. Сергей Малый, Бекхан Шайзада, Асхат Тагыберген и Бауыржан Исламхан, их контракты будут продлены. Кроме того, крепки позиции у Еркебулана Тунгышбаева и Всеволода Садовского. Также есть определенность в будущем у двух украинских легионеров - Артема Беседина и Евгения Макаренко. Летом они подписывали контракты на полтора года, поэтому если их трансферы не выкупят, они останутся в Шымкенте. 

В то же время, более предпочтительные варианты будут искать игроки ротации "Ордабасы". Быть в чемпионской команде это хорошо, но играть тоже надо. Так рассуждают Акмаль Бахтияров, Владислав Васильев и Айбар Жаксылыков. Помимо них, есть вероятность ухода нападающего сборной Узбекистана Бобира Абдихоликова. 

Напомним, что в этом году "Ордабасы" впервые в истории завоевал чемпионский титул в Казахстане, опередив "Астану" и "Актобе". В следующем году команда Александра Седнева выступит в квалификации Лиги чемпионов.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 25 18 4 3 48-20 58
2 Астана 25 16 4 5 35-23 52
3 Актобе 25 13 10 2 42-21 49
4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43
5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39
6 Кайсар 25 9 6 10 30-30 33
7 Атырау 25 8 9 8 24-27 33
8 Тобол 25 8 7 10 26-33 31
9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28
10 Шахтер 25 7 7 11 30-35 28
11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28
12 Окжетпес 25 7 5 13 25-36 26
13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18
14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ

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