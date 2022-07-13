"Сломалась лицевая кость". Вратарь сборной Казахстана рассказал о жуткой травме

Вратарь "Шахтера" Игорь Шацкий, которого унесли с поля в матче КПЛ на носилках, а затем увезли на карете скорой помощи, рассказал о своем диагнозе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне во время игры голкипер столкнулся с защитником "Аксу" Али Гаджибековым. После стало известно, что у него сотрясение мозга. В своем аккаунте в Instagram Шацкий записал видеообращение, в котором рассказал, что у него перелом лицевой кости.

"Хотел бы сказать слова благодарности всем, кто переживает, пишет теплые слова. Вчера столкнулся головой с Али Гаджибековым, сделал обследование - сломалась лицевая кость. С Али мы созвонились, пообщались, он отличный парень, воспитанный человек, так что никаких претензий не имею. Отдельное спасибо хотел бы сказать административному и медицинскому штабу футбольного клуба "Шахтер", они сработали очень профессионально и отработали на сто процентов. Еще бы хотел сказать благодарность КФФ, а именно Адлету Баменкулову и Олжасу Абраеву. Они одни из первых, кто поинтересовался состоянием моего здоровья, предложил помощь. Так что всем добра. Сейчас отдохнем и вернемся еще сильнее", - сказал Шацкий.

Отметим, что он является основным вратарем сборной Казахстана, которой в сентябре предстоит продолжить участие в Лиге наций.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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