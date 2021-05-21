ФК "Астана" на своем официальном сайте опубликовал финансовую отчетность за 2020 год, сообщают Vesti.kz.

Так, на прошлый сезон футбольному клубу было выделено 11 миллиардов 228 миллионов 419 тысяч тенге. Из них: 11 миллиардов 57 миллионов 919 тысяч тенге - спонсорская помощь от учредителя клуба - корпоративного фонда "Президентский профессиональный спортивный клуб "Астана"; 125 миллионов тенге - спонсорская помощь от одной из букмекерских контор; 45,5 миллиона тенге - вклады и пожертвования от связанных сторон в виде беспроцентного возвратного займа от корпоративного фонда "Президентский профессиональный спортивный клуб "Астана".

Клуб получил доход от рекламы и спонсорства, продажи билетов, прав на трансляции и регистрации игроков, получил выплаты и призовые средства УЕФА. А выплаты агентам и посредникам составили 666 миллионов 222 тысячи тенге.

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