Скауты составили отчёт на Дастана Сатпаева и оценили его потенциал

Скаутский аккаунт X 424scout сделал отчёт по нападающему алматинского "Кайрата" Дастану Сатпаеву, передают Vesti.kz.

Авторы выделили сильные стороны 17-летнего казахстанского футболиста, который подписал контракт с лондонским "Челси".

Дастан Сатпаев забил хет-трик в матче за "Челси"

"Взрывной нападающий, одинаково сильный на обеих ногах, с острым дриблингом, отличным первым касанием и убийственным ударом как издали, так и в штрафной. Блестяще действует в быстрых переходах – за счёт рывков вглубь, проникающих передач и точных действий в завершающей стадии атаки.

Агрессивно прессингует, демонстрируя зрелость не по возрасту, хотя в единоборствах всё ещё физически развивается. Помог "Кайрату" пробиться в Лигу чемпионов, а теперь, переходя в "Челси", Сатпаев имеет все шансы стать величайшим футболистом в истории Казахстана", – пишет источник.