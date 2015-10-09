Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Скауты составили отчёт на Дастана Сатпаева и оценили его потенциал

Скауты составили отчёт на Дастана Сатпаева и оценили его потенциал Дастан Сатпаев. Фото: ФК "Кайрат"©

Скаутский аккаунт X 424scout сделал отчёт по нападающему алматинского "Кайрата" Дастану Сатпаеву, передают Vesti.kz.

Авторы выделили сильные стороны 17-летнего казахстанского футболиста, который подписал контракт с лондонским "Челси".

Дастан Сатпаев забил хет-трик в матче за "Челси"

"Взрывной нападающий, одинаково сильный на обеих ногах, с острым дриблингом, отличным первым касанием и убийственным ударом как издали, так и в штрафной. Блестяще действует в быстрых переходах – за счёт рывков вглубь, проникающих передач и точных действий в завершающей стадии атаки.

Агрессивно прессингует, демонстрируя зрелость не по возрасту, хотя в единоборствах всё ещё физически развивается. Помог "Кайрату" пробиться в Лигу чемпионов, а теперь, переходя в "Челси", Сатпаев имеет все шансы стать величайшим футболистом в истории Казахстана", – пишет источник.

Кто такой Дастан Сатпаев

Дастан Сатпаев – воспитанник академии "Кайрата". В 2025 году нападающий подписал контракт с "Челси", к которому присоединится в 2026 году после достижения 18-летия.

Трансфер Сатпаева в "Челси" стал рекордным - лондонский клуб заплатил 4,3 миллиона евро.

Дастан Сатпаев уделал Ямаля и сотворил историю в Лиге чемпионов

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
2 Астана 23 15 5 3 58-25 50
3 Тобол 22 13 5 4 39-22 44
4 Актобе 23 12 3 8 33-22 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
8 Женис 23 7 10 6 28-24 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Улытау 23 5 6 12 16-33 21
11 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
12 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

