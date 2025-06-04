Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин получил четырехматчевую дисквалификацию по итогам матча 11-го тура казахстанской премьер-лиги с "Актобе", передают Vesti.kz.

Также 46-летнему специалисту выписали штраф на 150 МРП (553 800 тенге). Такое решение принял Контрольный, дисциплинарный и этический комитет Казахстанской федерации футбола (КФФ).

Кроме того, игрок "Актобе" Идрис Умаев дисквалифицирован на пять игр.

"Однако, и игрок, и тренер уже принесли публичные извинения. Поэтому после двух туров им могут скостить наказание. Но для этого их клубы должны подать соответствующую аппеляцию. Также решением КДК оштрафован ФК "Актобе" за необеспечение безопасности на 200 МРП, и поведение зрителей на 500 МРП, соответственно. Что касается Громыко, то белорусский легионер за провокационный жест после удаления выплатит 75 МРП", - пишет телеграм-канал "Серый Кардинал".

Напомним, матч "Актобе" - "Кайрат" закончился скандалом. Уразбахтин получил красную карточку и был удален. Покидая поля, наставник алматинцев вступил в конфликт с болельщиками "красно-белых". После этого "Кайрат" выступил заявлением по ситуации.

Сама игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Кайрата", который забил два гола в меньшинстве.



