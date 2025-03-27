Скандал в казахстанском футболе: Генпрокуратура разоблачила федерацию и клубы КПЛ

Генпрокуратура выявила финансовые нарушения в казахстанском футболе, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прокурорская проверка Казахстанской федерации футбола и ряда футбольных клубов выявила серьезные финансовые нарушения и неэффективное управление, нанесшие ущерб в размере 3 миллиардов тенге.

Среди основных проблем зафиксированы необоснованные премиальные выплаты, нецелевое использование средств при строительстве спортивной инфраструктуры, сомнительные трансферные сделки, а также хищения, связанные с обеспечением питания спортсменов.

Установлено, что прежнее руководство Федерации выплатило необоснованные премии отдельным сотрудникам и игрокам на сумму более 300 миллионов тенге.

При возведении административного здания Федерации и тренировочной базы в Талгаре оплачены фактически невыполненные работы на сумму свыше 350 миллионов тенге. Также строительство спортивной базы в Алматинской области, начатое в 2021 году, оказалось замороженным, а счета подрядчика - заблокированными.

Выявлены вопросы к эффективности расходования 135 миллионов тенге на разработку стратегических документов и стандартов, которые не содержат четких механизмов реализации и не обеспечили внедрение стандартов управления клубами.

Аудит в футбольных клубах "Ордабасы", "Актобе" и "Жетысу" выявил завышенные контракты, случаи продажи игроков по заниженной стоимости и приобретения по завышенной, а также факты хищений.

По итогам проверок начаты досудебные расследования. Уголовное дело в отношении бывшего руководства Федерации передано в Агентство финансового мониторинга для дальнейшего разбирательства.