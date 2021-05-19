"Кайрат" в матче 12 тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу впервые с марта 2020 года сыграл в Алматы со зрителями. Поединок с "Актобе" стал победным для "желто-черных" (4:2). Корреспондент Vesti.kz рассказывает об антураже, который сопровождал игру.

Встреча ожидалась с большим интересом. Заявленные 4500 билетов (20 процентов от вместимости стадиона), которые свободно раздавали в кассах, были разобраны очень быстро.

При этом соблюдение санитарных требований по-прежнему было жестким. Некоторых болельщиков, у которых не оказалось масок, не пустили на стадион. Более того, босс "Кайрата" Кайрат Боранбаев у стадиона сам предлагал надевать маски тем, кто был без них. Председатель наблюдательного совета алматинского клуба подчеркивал, что нужно беречь здоровье и оправдать доверие местных властей, разрешивших проведение матча со зрителями.

Что касается болельщиков, то визуально показалось, что их было больше, чем заявленное первоначально число.

Безусловно, публика придала положительный импульс игре, что важно в свете последних результатов "Кайрата", который отстает от лидера в лице "Астаны" на 12 очков.

Видимо, команде Алексея Шпилевского, над которым, судя по слухам, сгущаются тучи, не хватало эмоций болельщиков и связи с трибунами - одно дело играть при зрителях на выезде, которые болеют против тебя, или выступать дома, по сути в тренировочном режиме, и другое дело - испытывать причастность к победе со своими поклонниками.

Во многом благодаря этому "Кайрат" раскрепостился и получил психологическое преимущество. Хотя, болельщики "Актобе" тоже на уровне поддерживали своих. В итоге зрители увидели шесть голов на любой вкус.

К слову, несмотря на недовольство алматинских фанатов игрой команды и действиями Шпилевского, в этом матче белорусскому специалисту дали комфортно исполнять свои обязанности, без освистываний и обструкции.

Возможно, будь результат отрицательным для хозяев, досталось бы и тренеру "Кайрата". Пока сложно говорить, вернулись ли алматинцы в игру. По самому содержанию встречи еще есть вопросы к обороне во главе с вратарем Стасом Покатиловым. Гости сполна воспользовались ошибками хозяев и некоторое время на поле сохранялась нервозность.

В следующем матче "Кайрат" сыграет на выезде с "Астаной". Встреча пройдет 23 мая. А следующую домашнюю игру алматинцы должны провести 28 мая против "Кайсара".

С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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