Самое яркое имя среди молодых казахстанцев, проявивших себя на старте нового сезона казахстанской премьер-лиги - это полузащитник "Ордабасы" Жасулан Амир. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как 19-летний талант воплощает собой роль современного хавбека с огромным функционалом.

Амира начали подпускать к основному составу еще в прошлом году, но в КПЛ-2025 он, по сути, получил мизерное время - 174 минуты в 13 матчах.

Однако в этом сезоне Жасулан ворвался в основную обойму и, если считать кубковый матч, уже превзошел по игровым минутам прошлый сезон. На данный момент он - первая опция Андрея Мартина при выходе на замену. И надо сказать, выход Амира - это именно усиление игры, а не просто освежение.

Первый яркий перфоманс Амир выдал против "Жениса". Юный хавбек внёс хаос в структурную оборону соперника и определил результат. Гол и ассист Жасулана принесли "Ордабасы" победу. Показательно, как Амир создавал эти голы. В обоих случаях он начал движение с мячом со своей половины поля и совершенно не боялся идти в дриблинг, безжалостно разбивая линии "Жениса".

После матча Мартин отметил как раз движение игрока. Объём и мобильность - это одни из главных качеств Амира.

"Он молодец, делает правильные шаги, хорошо двигается на поле. Сейчас для него самое главное – сосредоточиться на следующем этапе и продолжать работать каждый день, развиваться и прогрессировать", - заявил тренер "Ордабасы".

Далее Жасулан выдал отличный кубковый матч против "Академии Онтустiк" и показал ещё одну свою добродетель - поставленный удар с обеих ног. Полузащитник "Ордабасы" дважды забил с левой ноги, являясь правшой.

Наконец, недавная игра против "Астаны" и очередной эффектный выход на замену со стороны Амира. Хавбек вышел на 30 минут и придал свежей энергии игры "Ордабасы". На 77-й минуте он забил роскошный гол, на сей раз пробив с правой ноги из-за пределов штрафной и не оставил шансов Мухаммеджану Сейсену.

Да, пока Мартин скорее выпускает Амира в позицию инсайда, но видно насколько универсален Жасулан. Например, в молодёжной сборной он и вовсе играл правого защитника, но по своим качествам он больше подходит в амплуа центрального полузащитника, восьмого номера. Универсализм, удар, характер, самоотверженность, работоспособность - все это нас привело к параллели с лидером "Реала" Феде Вальверде. Понятно, что это лишь прототип, а не прямое сравнение, но определённо радует, что в "Ордабасы" раскрывается столь молодой и действительно интересный игрок, который потенциально выглядит находкой и для сборной Казахстана.