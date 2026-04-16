Нападающий "Актобе" Артур Шушеначев периодически подвергается критике, но на данный момент это самый стабильный и полезный казахстанский форвард. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как игрок помогает "красно-белым" не утонуть в кризисе.

В игровом хаосе "Актобе", при смене тренера и значительной перестройке состава, нападающий может пострадать сильнее всего, поскольку пока нет системности и сыгранности. В такой ситуации во многом приходится полагаться на себя.

Именно так и играет Шушеначев. У форварда широкий функционал: он много действует спиной к воротам, цепляется за мячи и всегда даёт команде опцию для развития атаки.

Плюс игра в штрафной — у Артура отлично развито голевое чутьё. Он находит моменты в неочевидных ситуациях и крайне неприятен для любого защитника, поскольку к нему сложно подобраться из-за габаритов.

Именно так Шушеначев и организовал гол "Актобе" в матче против "Елимая": блестящая силовая борьба и удар в дальний угол.

По статистики SOTA, Шушеначев лидирует по ожидаемым голам в казахстанской премьер-лиге (КПЛ), он набрал xG – 2.070. Сейчас у Артура два забитых мяча и голевая передача. Кроме того, он в топ-5 во всей лиге по количеству единоборств.

Показателен и тот факт, что "Актобе", несмотря на огромные возможности, сделал ставку именно на Артура в центре атаки и даже не рассматривал другие варианты для усиления. Тут надо исходить из слов руководителя клуба Армана Оспанова, который в отношении Шушеначева высказался следующим образом:

"Мы общались с аутсорс аналитиками, которые подбирают игроков для того же "Брайтона", "Юниона", они работают по системе на базе искусственного интеллекта, так вот они сказали: "А ведь ваш Шушеначев на самом деле хорош", - говорил Оспанов еще до старта чемпионата.

Если Артур проявляет себя в бессистемном "Актобе" (на данный момент), то что же будет в случае отлаженного механизма, который должен настроить Штефан Таркович. Но даже в таких обстоятельствах Шушеначев один из лучших форвардов КПЛ, а при командном прогрессе он определенно способен претендовать на звание лучшего бомбардира лиги.