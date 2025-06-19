Шушеначев может вернуться в КПЛ - СМИ

Форвард сборной Казахстана и израильского "Хапоэля" Артур Шушеначев может продолжить карьеру в казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz со ссылкой на Scout in Eurasia.

По информации источника, 27-летний нападающий расторг контракт с клубом "Хапоэль" (Беэр-Шева) и в настоящее время поддерживает форму в составе родного "Тараза". Отмечается, что наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Шушеначева является возвращение в чемпионат Казахстана.





Минувший сезон игрок провел на правах аренды в российском "Сочи", где провел 13 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

На данный момент трансферная стоимость Шушеначева оценивается в 450 тысяч евро. Ранее он выступал в КПЛ за алматинский "Кайрат", откуда и перешел в "Хапоэль" в феврале 2024 года за 232 тысячи евро.

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