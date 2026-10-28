"Кайрат" на финише сезона решился на смену главного тренера и остается открытым вопрос, кто станет полноценным преемником Рафаэля Уразбахтина. Корреспондент Vesti.kz рассуждает на тему возможного возвращения Алексея Шпилевского и находит в таком сценарии логические цепочки.

"Кайрат" не рассматривает казахстанцев, а Шпилевский уже полгода без работы

На сегодня у алматинцев нет тренера внутри системы, которого они могли бы рассмотреть на роль главного, в том числе это касается Жоры Арутюняна. Да, он добился большого достижения с "Кайрат-Жастар", взяв второе место в Первой лиге. Но у него нет тренерской лицензии PRO и в целом в клубе пока не считают, что Арутюнян готов к полноценной работе с основной командой.

Поэтому алматинский клуб рассматривает иностранных тренеров и не исключено, что Шпилевский есть в этом списке. 38-летний тренер с апреля находится без работы после ухода из "Пари НН". И, например, в августе он публично говорил о возможности вновь поработать в Казахстане, но тогда речь шла о сборной.

"Было бы мне интересно в теории? Конечно, можно порассуждать и подумать. Именно учитывая нынешнюю ситуацию в казахстанском футболе, было бы разумно рассмотреть такое предложение. Самый главный инициатор этой идеи, мне кажется, это Кайрат Советаевич Боранбаев. Это логично было бы, потому что сейчас мы видим то, что за то время, которое мы были в "Кайрате" с моим штабом, выстроилось и сохранилось. На этом фундаменте "Кайрат" показывает результат и в еврокубках. Было бы разумно продолжить эту линию и в сборной Казахстана, потому что есть много молодых, талантливых ребят, которых я знаю", – говорил Шпилевский в интервью Asnews.kz.

Клубная работа и возвращение в "Кайрат" выглядит для Шпилевского даже более предпочтительно, поскольку он будет вовлечен в каждодневную работу, но при этом не будет испытывать такого давления, какое есть в сборной.

Шпилевский ценит "Кайрат" и наоборот

Белорусский специалист всегда очень комплиментарно говорит о периоде работы в "Кайрате". После ухода из клуба он продолжал поддерживать связь с руководством и даже приезжал на юбилей "Кайрата" в 2024 году.

Со стороны Кайрата Боранбаева также теплое отношение к Шпилевскому, владелец алматинского клуба небезосновательно считает, что "Кайрат" помог тренеру заработать себя имя и дал прочный фундамент для выстраивания карьеры.

Учитывая, что "Кайрат" не намерен отступать от давно выбранного вектора, где основные принципы заложены на стиле немецкого клуба "РБ Лейпциг", а Шпилевский является воспитанником этой тренерской школы, становится очевидно, что именно по взглядам на футбол клуб и тренер по-прежнему смотрят в одном направлении.

Что может остановить "Кайрат" в назначении Шпилевского

После "Кайрата" у Шпилевского были достаточно серьезные контракты на Кипре и в России. То есть с точки зрения личных условий его требования заметно выросли по сравнению с первым периодом в "Кайрате". И вот в этом стороны могут не найти точки соприкосновения.

Как мы видим, даже после сверхприбыльной еврокампании 2025 года "Кайрат" не сорит деньгами и очень рационально подходит к каждому кадровому решению.

А ведь потенциальное назначение Шпилевского влечет за собой не только его солидный личный контракт, но и возможные условия по трансферам и селекции, где также придется значительно вкладывать. Готов ли "Кайрат" вновь много тратить? Сложно сказать, но пока есть ощущение, что клуб не хочет кратно повышать годовой бюджет и надеется, что точечная селекция вкупе с молодыми воспитанниками вновь даст результат.

Фото: ФК "Пари НН©