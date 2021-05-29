"Шпилевский может узнать много нового про футбол". Ловчев оценил назначение Бердыева в "Кайрат"

Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский получил прекрасную возможность в обучении после назначения Курбана Бердыева на пост советника председателя наблюдательного совета клуба, считает лучший футболист Казахстана 2002 года Евгений Ловчев. В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что "желто-черные" получили прекрасное усиление, а их наставник должен справиться с фактором присутствия Бердыева.

- Что значит для "Кайрата" это назначение? Сработается ли Шпилевский с Бердыевым, учитывая, что Курбан Бекиевич должен консультировать его?

- Отличное усиление клуба! Уверен, опыт и знания этого специалиста помогут в решении спортивных задач на всех уровнях клубной структуры. Да, и нынешний главный тренер основной команды может узнать много нового про футбол от Бердыева, я бы не упускал такую возможность в обучении.

- Вообще, с учетом последних результатов команды и явного кризиса, не будет ли Шпилевский испытывать давление из-за Бердыева?

- Априори главный тренер обязан испытывать и, главное, выдерживать внешнее давление. Справится - молодец, не справится - освобождай место.

У молодого специалиста прекрасная возможность бесплатного обучения у мастеровитого тренера, тут не место для гордыни, надо благодарить случай и учиться.

Отметим, "Кайрат" занимает третье место в чемпионате. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Ловчев-младший выступал в составе "Жениса", "Кайрата", "Шахтера", "Тобола" и национальной команды. В 2001 и 2004 годах становился чемпионом и двукратным обладателем Кубка страны в сезонах-2000/01 и 2002 соответственно. В 2002-м был признан лучшим игроком Казахстана.

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