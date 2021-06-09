Сегодня утром, 9 июня, на базе "Кайрата" прошло собрание, где Алексей Шпилевский тепло простился с командой, сообщает пресс-служба "желто-черных".

Первым слово взял генеральный директор клуба Марат Баймуханов, который поблагодарил наставника за проведенную работу и оценил его вклад в завоевании чемпионства страны. Исполнительный директор Талгат Такиев вручил тренеру национальный костюм - чапан, а спортивный директор Константин Лежнев представил команде преемника - Кирилла Кекера.

Прощаясь, Алексей Шпилевский не смог сдержать эмоций, и поблагодарил всех за честный и упорный совместный труд.

Капитан алматинцев Гафуржан Суюмбаев от лица всей команды пожелал тренеру больших успехов и побед на новом месте.

Напомним, что 33-летний белорусский специалист возглавил "Кайрат" в ноябре 2018, а в 2020 году привел алматинцев к чемпионству впервые за 16 лет. Шпилевский будет тренировать "Эрцгебирге", выступающий во второй немецкой Бундеслиге. Контракт с ним подписан до конца июня 2024 года.

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