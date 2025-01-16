Шомко возвращается в "Астану" спустя 4 года. Как изменится его роль и чем он поможет клубу?

Опытный Дмитрий Шомко возвращается в стан "Астаны" спустя четыре года после ухода из клуба. Но на этот раз у него будет уже другая роль в столичном коллективе. Корреспондент Vesti.kz объясняет, зачем Григорию Бабаяну нужен защитник, которому в марте исполнится 35 лет.

В декабре стало известно, что среди покидающих "Елимай" значится и Дмитрий. А уже в январе появились слухи, что футболист может вернуться в стан "Астаны", где прошли лучшие годы его карьеры. Позже информацию нашему изданию подтвердил тренер команды Бабаян - Шомко отправляется на сборы в ОАЭ.

Шомко был ключевым игроком праймовой "Астаны"

Начнем с того, что воспитанник экибастузского футбола впервые оказался в "Астане" в 20-летнем возрасте, когда в сезоне-2011 провел в клубе сезон в аренде из "Иртыша". В начале того года игрок дебютировал за сборную Казахстана, поэтому его потенциал прослеживался еще тогда. В том сезоне Шомко провел за основной состав столичных 12 матчей, завоевав Суперкубок Казахстана.

Следующие два года Дмитрий отыграл в "Иртыше", а в 2014-м, на правах свободного агента, перешел в "Астану". Этот трансфер вызвал много негодования в Павлодаре - болельщики восприняли его, что называется, в штыки. Но Шомко знал, ради чего переходит в "Астану".

Семь сезонов подряд он защищал цвета сине-желтых, проведя за это время 264 матча, в которых забил 12 голов и сделал 45 результативных передач. Именно с приходом Дмитрия "Астана" установила гегемонию на внутренней арене, выиграв шесть чемпионств КПЛ кряду. Также с клубом он завоевал еще четыре Суперкубка и один Кубок Казахстана, играл в групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы, пробивался в плей-офф еврокубков.

Для защитника Шомко всегда имел сумасшедшую статистику. В лучшие годы он постоянно боролся за звание лучшего ассистента КПЛ, находя острыми передачами и выверенными кроссами партнеров в штрафной. Да и его голы всегда имели важное значение, особенно в еврокубках, где он поражал ворота армянского "Пюника", шведского АИКа, финского ХИКа, португальского "Спортинга" и английского "Манчестер Юнайтед".

Почему Шомко ушел из "Астаны": новый вызов, который не был оправдан

В начале 2021 года Шомко заключил контракт с волгоградским "Ротором" из РПЛ, а вместе с ним там оказались другие экс-игроки "Астаны": Иван Маевский, Юрий Логвиненко и Алексей Щеткин. Позже были раскрыты детали.

Оказалось, что Дмитрий ждал предложения "Астаны" по пролонгации контракта, но этого шага от тогдашнего руководства клуба так и не последовало. В итоге он выбрал оффер "Ротора", который подготовил хорошие условия казахстанцу. Шомко уезжал в Волгоград с мыслями о новом этапе карьеры. Его целью было играть на крупных стадионах в топовой лиге и закрепиться там.

Но реальность получилась иной. Шомко провел только четыре стартовые игры за "Ротор" в РПЛ, и на этом его выступления за клуб закончились. Уже летом того же года Дмитрий вернулся в КПЛ, подписав контракт с "Актобе". За красно-белых он отыграл два с половиной сезона. В 60 матчах забил один гол и сделал восемь ассистов.

В 2024 году клуб возглавил россиянин Дмитрий Парфенов, и практически сразу он указал ветерану на дверь. Казахстанца отстранили от основы, хотя у него был действующий контракт до конца года. Поэтому Шомко пришлось искать другие варианты, и так он оказался в "Елимае". В 25 матчах прошлого сезона он забил за семейчан один гол и оформил четыре ассиста.

Что ждет Шомко после возвращения в "Астану"?

Теперь Дмитрий вновь возвращается в клуб, за который он в сумме провел восемь сезонов и 276 игр. Он снова будет работать под руководством хорошо знакомого по общему многолетнему пути Бабаяна. На самом деле тут есть предпосылки к красивой истории, что именно в "Астане" Дмитрий может завершить профессиональную карьеру. Но пока не об этом.

Понятно, что место в основе столичных Дмитрию никто обещать не будет. Тем более, что в том же "Елимае" он не всегда появлялся на поле с первых минут, были даже серии из нескольких матчей, когда Шомко не выходил на поле.

Поэтому у него будет роль запасного - он будет альтернативой для одного из лидеров команды Яна Вороговского. Наверняка Шомко будет активно использоваться и в тех играх, где команде нужна будет ротация. И не будем забывать про лидерские качества Шомко, важность настроения в раздевалке. Опыт игрока и его прошлое в "Астане" позволяют ему стать самым авторитетным игроком команды, наряду с Марином Томасовым и Абзалом Бейсебековым (если он действительно останется в клубе).

Говоря о лидерских качествах, нельзя не вспомнить, что Шомко больше полусотни раз выводил игроков "Астаны" на поле в качестве капитана, хотя в большей степени он был вице-капитаном, вслед за Ненадом Эричем.

В сборной Казахстана Шомко тоже был капитаном, надев повязку в шести матчах. Этого же статуса он добивался и в "Актобе" (20 выходов на поле с капитанством), и даже в "Елимае", где в последнем сезоне он выводил партнеров на поле семь раз.

Поэтому умение сплотить команду вокруг общей цели и повести ее за собой у Шомко прослеживалось почти в любом коллективе, где бы он ни играл. И это очень важно для "Астаны".

Этой зимой клуб покинул другой возрастной игрок, выступающий на позиции левого защитника, - Тимур Досмагамбетов. Шомко моложе Тимура на год, роль на поле у него будет плюс-минус той же. Однако в раздевалке Дмитрий способен стать вожаком, вернуть себе тот статус, который у него был в "Астане" до ухода в "Ротор".

Отметим, что за свою карьеру Шомко также играл за экибастузские "Батыр", "Экибастузец" и "Энергетик". Уже оттуда он уехал в "Иртыш", а затем последовали "Астана", "Ротор", "Актобе" и "Елимай". В составе национальной сборной Дмитрий провел 48 матчей и забил два гола.

Фото: ФК "Астана" (1,3,4), ФК "Актобе" (2)©️